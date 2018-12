Sport

Eismeister Zaugg

HC Davos: Ist Gilles Senn die Lösung für das Torhüterproblem?



Bild: SPENGLER CUP

Ist Gilles Senn am Ende doch die Lösung für das HCD-Torhüterproblem?

Der sanfte, scheue Riese Gilles Senn hat den HC Davos zum Sieg über Nürnberg (3:2) gehext. Gut möglich, dass er auch nächste Saison für den HCD im Kasten steht.

Eigentlich war klar: Gilles Senn (22) wird den HCD Ende Saison verlassen und sein Glück in Nordamerika versuchen. Die New Jersey Devils haben 2017 im NHL-Draft nicht nur Nico Hischier zur Nummer 1 gemacht. Als Nummer 129 haben sie auch Gilles Senn gezogen.

Ja, inoffiziell (aber nur inoffiziell) gilt: Arno Del Curto hat Gilles Senn bereits vor dem Start dieser Saison das Vertrauen entzogen und ihm den schwedischen «Lotter-Riesen» Anders Lindbäck (198 cm) vor die Nase gesetzt, weil der WM-Silberheld im nächsten Frühjahr sowieso nach Nordamerika wechselt.

Bild: SPENGLER CUP

Aber inzwischen ist Arno Del Curto bekanntlich nicht mehr HCD-Trainer. Die Karten werden neu gemischt. Womöglich auch in der Torhüter-Frage.

Gilles Senn ist erst 22. Er hat alles – Postur (195 cm), Stil und Persönlichkeit – um in der NLA einer der besten Torhüter zu werden. Bei der Silber-WM 2018 war er bereits hinter Leonardo Genoni und Reto Berra die Nummer drei. Und nun hat er beim Spengler Cup gegen Nürnberg mit einer überragenden Leistung gewonnen. Richtigerweise ist er zum besten Spieler der Partie gewählt worden. Ende Saison läuft sein Vertrag beim HCD aus und er hat seine besten Jahre noch vor sich.

Logisch also, dass nun Spekulationen aufkommen, ob Gilles Senn seinen Vertrag entgegen allen Erwartungen und Ankündigungen doch verlängern und auch nächste Saison im HCD-Tor stehen könnte. Auf eine entsprechende Frage sagt er: «Ich habe noch keinen neuen Vertrag unterschrieben.» Also ist sein Wechsel in die Organisation der New Jersey Devils noch keineswegs fix.

Und er fügt an, er führe mit den HCD-Verantwortlichen Gespräche. Aha. Wenn Gespräche geführt werden, ist eine Vertragsverlängerung in Davos nicht mehr ausgeschlossen. Dieser Feststellung mag er nicht widersprechen.

Eine Vertragsverlängerung mit Gilles Senn wäre wie ein transfertechnischer Befreiungsschlag für den HC Davos. Eine zentrale Position wäre mit einem Schweizer Spieler besetzt, vier Ausländerlizenzen würden für vier Feldspieler frei – eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung einer jungen Mannschaft.

Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten

Abonniere unseren Newsletter