Sport

Eismeister Zaugg

National League: Der Vertragspoker des SCB mit Trainer Kari Jalonen



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Ein Vertrags-Pokerspiel, das der SCB-Sportchef nicht verlieren darf

SCB-Sportchef Alex Chatelain hat schon einmal ein Vertrags-Pokerspiel verloren, das er nicht hätte verlieren dürfen: Torhüter Leonardo Genoni spielt jetzt für den EV Zug. Nun geht es um Trainer Kari Jalonen (59).

Juha Sintonen hat einen klaren Auftrag. Kari Jalonen hat ihm aufgetragen, die Vertrags-Situation zügig zu klären. Eigentlich möchte Kari Jalonen beim SC Bern verlängern und einer inigung steht nichts im Wege. Eigentlich.

Aber SCB-Sportchef Alex Chatelain sieht keinen Grund zur Eile. «Ein Termin hat sich vor der Saison einfach noch nicht ergeben.» Juha Sintonen ist etwas verstimmt und sagt: «Der SCB könnte sich etwas intensiver um eine Vertragsverlängerung bemühen …»

Ein Vertrags-Pokerspiel ist nicht der Stil von Kari Jalonen und seinem Freund und Agenten. Aber Juha Sintonen sagt: «Inzwischen fragen immer mehr Klubs an…»

Kari Jalonen ist ein Welttrainer. Sein Markt reicht vom Nordkap bis zu den Alpen und von Bern bis Wladiwostok. So gesehen ist die Gefahr erheblich, dass Alex Chatelain die Sache unterschätzt wie einst die «Causa Genoni».

Andererseits ist die Lebensqualität in der Schweiz die höchste bei allen möglichen Arbeitgebern. Und in der Schweiz brauchen – wenigstens in diesen Tagen – weder die ZSC Lions noch Zug, Lugano, Davos, oder Biel auf nächste Saison neue Trainer. So gesehen ist das gemächliche Vorgehen von Alex Chatelain verständlich.

Aber es gibt noch einen Punkt: ein «Gschtürm» um den Vertrag, gar noch in den Medien ausgebreitet, mag Kari Jalonen so wenig wie der Teufel das geweihte Wasser. Ein Vorgehen, zügig, aber ohne Hast, wäre sicherlich von Vorteil.

Bild: KEYSTONE

Beim SCB reagiert man verärgert

Manager und Mitbesitzer Marc Lüthi, der Mann, der beim SCB in allen Dingen das letzte Wort hat, reagiert sichtlich verärgert auf entsprechende Fragen: «Jetzt lassen Sie uns doch erst einmal die Saison beginnen…»

Das Vorgehen ist so: Alex Chatelain muss mit Juha Sintonen die Bedingungen einer Verlängerung aushandeln. Wenn Kari Jalonen einverstanden ist, wird er das Geschäft dem SCB-Verwaltungsrat zur Genehmigung vorlegen. Das ist allerdings nur noch Formsache. Denn der Verwaltungsrat nickt ab, was Marc Lüthi will und der will seinen finnischen Erfolgstrainer – zwei Titel in drei Jahren – halten. Unbedingt. Es ist also für den tüchtigen Alex Chatelain besser, sich in dieser Sache zu sputen.

Es ist ein Vertrags-Pokerspiel, das er nicht verlieren darf.

Abonniere unseren Newsletter