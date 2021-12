Die Tigers und der SC Bern duellieren sich im Ilfisstadion: Spielen sie bald zusammen? Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Eine «Berner Lösung» für den Spengler Cup

Eine Berner Nationalmannschaft ersetzt Ambri beim Spengler Cup. Zusammengesetzt aus Spielern der drei Klubs SCL Tigers, SC Bern und Biel. Dazu ein paar Ergänzungsspielern von anderen Teams.

Klaus Zaugg Folgen

Die Idee, am Sonntagnachmittag in der VIP-Loge in Langnau entstanden, wird umgesetzt. Die SCL Tigers, der SC Bern und Biel stellen ein Team für den Spengler Cup zusammen.

SCB-Untersportchef Andrew Ebbett sagt. «Eine grossartige Lösung auch im Sinne des Schweizer Hockeys.» Auch Langnaus Präsident Peter Jakob findet das Projekt eines «Berner Teams» gut, gerade im Sinne der Solidarität unter den Klubs. Biels Sportchef Martin Steinegger bestätigt, dass auch sein Klub im Projekt eingebunden ist. Er findet es gut, dass die Klubs helfen. «Schliesslich ist der Spengler Cup eine Institution.»

Showeffekte gibt es reichlich. Mindestens müsste bei den Partien der Berner Auswahl auch der Berner Marsch gespielt werden. Logistisch gibt es eigentlich keine Probleme. Die Hotelzimmer für Ambri sind ja bereits reserviert. Ob ein Bär oder ein Leventiner im Bett liegt, wird dem Hotelier einerlei sein.

Bleibt noch die Frage: wer würde diese «Berner Nationalmannschaft» coachen? «Warum nicht Kevin Schläpfer», sagt Martin Steinegger. Um dann doch etwas ernsthafter nachzuschieben. «Das wäre wohl das kleinste Problem. Ich nehme an, einer von den drei Cheftrainer.» Also entweder Langnus Jason O’Leary, Biels Antti Törmänen oder Berns Johan Lundskog. Wobei: eigentlich wäre Kevin Schläpfer die beste Lösung. Schliesslich ist Spengler Cup.