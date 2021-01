Die neue Ausländerregelung ist fix – dabei hätte gar keine Abstimmung stattfinden sollen

«Ein trauriger Tag» – Natitrainer Fischer zur neuen Ausländerregelung

Die Stimmung war bekannt: Ausser den Klubbossen wollte so gut wie niemand mehr ausländische Spieler in der National League. Das war den Entscheidungsträgern egal – umso mehr prasselt nun erneut Kritik auf sie nieder.

Die Anzahl der Ausländer in der National League wird ab der Saison 2022/23 von vier auf sieben erhöht, dazu zählen auch Ausländer mit Schweizer Lizenz ab dem 22. Altersjahr. Dies beschlossen die Klubvertreter im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung der National League AG. Bislang hatte eine Erhöhung auf zehn Ausländer im Raum gestanden. Dagegen gab es von diversen Seiten grossen Widerstand.

In der kommenden Saison wird an der aktuellen Regelung mit vier Söldnern und einer unbegrenzten Zahl an …