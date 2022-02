Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Der Ausschluss von Russland und Weissrussland ist für die finnischen WM-Organisatoren kein Problem: Russland ist in der Gruppe A eingeteilt (und dort Gegner der Schweiz), Weissrussland in der Gruppe B (und dort Gegner von Finnland). Das Teilnehmerfeld kann problemlos von 16 auf 14 Teilnehmer reduziert werden.

Finnland fordert bereits im Alleingang ganz konkret den Ausschluss von Russland und Weissrussland von der WM in Finnland (9. bis 21. Mai). Verbandspräsident Harri Nummela stellt klar, dass Finnland weder gegen Russland noch gegen Weissrussland spielen werde.

Eine Gruppe bestehend aus der Schweiz, Lettland, Deutschland, Polen, Estland, Grossbritannien, Norwegen und Littauen hat am Sonntag einen gemeinsam unterzeichneten Sanktionskatalog eingereicht: Ausschluss von Russland und Weissrussland von allen Turnieren, Wegnahme aller Turniere (dazu gehören die nächste U 20 WM und die WM 2023 in Russland), Ausschluss von Russland und Weissrussland und Ausschluss aller Funktionäre mit russischer oder weissrussischer Staatsbürgerschaft aus dem Weltverband. Die USA, Kanada, Tschechien, Finnland und Schweden haben die Eingabe zwar noch nicht unterschrieben. Es wird erwartet, dass sich auch diese grossen Hockey-Nationen den Forderungen anschliessen.

Heute Abend um 18.00 Uhr beginnt die dramatischste Sitzung in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Internationalen Eishockeyverbandes IIHF. Es geht um die Sanktionen gegen Russland .

Finnland will Russland und Belarus nicht an der Eishockey-WM im eigenen Land haben.

