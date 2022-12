Eismeister Zaugg

Das sind die wichtigsten und interessantesten Spieler der Liga – Rang 50 bis 41

Wer war in dieser Saison der wichtigste und interessanteste Eishockey-Spieler der National League? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.

Wer die Besten sind, sagt die Statistik. Was aber «blutleere» Zahlen nicht verraten können, ist die Geschichte, die Bedeutung für das Team, die Rolle, die Ausstrahlung eines Spielers. Oder sagen wir es so: Die Wichtigkeit eines Spielers für seinen Klub, für die Liga, für unser Hockey können wir nicht in Zahlen erfassen. Und wie interessant einer ist, auch nicht.

Diese Saison sind bisher 33 Torhüter, 137 Verteidiger und 236 Stürmer – insgesamt 406 Spieler – in der höchsten Liga eingesetzt worden. Hier die Aufstellung der 50 wichtigsten und interessantesten – über die Rangierung lässt sich natürlich vortrefflich streiten.

Wir zeigen die Top 50 der wichtigsten Spieler der ersten Qualifikationshälfte 2021/22 in einer fünfteiligen Serie. Hier der erste Teil:



50. Leonardo Genoni

Torhüter (35), EV Zug

Die schlechteste Fangquote der Karriere und der Liga (88,39 Prozent). Nur noch Ajoies Tim Wolf und Damiano Ciaccio haben pro Spiel mehr Gegentreffer kassiert als der siebenfache Meistergoalie. Die grosse, meisterschaftsentscheidende Frage: Ist es noch immer so, dass Leonardo Genoni beschliessen kann, ein Spiel zu gewinnen und dieses Spiel dann auch gewinnt?

49. Willy Riedi

Stürmer (24), ZSC Lions

Eine Leistung, wie Cédric Wermuth zu einem Übertritt in die SVP zu bewegen: Er hat ZSC-Trainer Rikard Grönborg dazu gebracht, einem «ZSC-Eigengewächs» eine Chance zu geben. Auf Juniorenstufe lange übersehen, und nun in der Nationalmannschaft (Debüt an den Swiss Ice Hockey Games in Fribourg) angekommen.

48. Damien Brunner

Stürmer (36), EHC Biel

An guten Abenden ist der Liga-Topskorer von 2012 noch immer in jeder Situation für ein entscheidendes Tor gut. Sein Einfluss auf das Spiel der Bieler kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und dazu kommt eine ganz spezielle Motivation für die Playoffs: Er ist wahrscheinlich der beste Schweizer Stürmer, der noch nie Meister geworden ist.

47. Juuso Vainio

Verteidiger (28), Fribourg-Gottéron

Kein Tor in 22 Partien. Bei einer Beschränkung auf vier Ausländer hätte er niemals einen Platz bekommen, Gottéron setzt eine Lizenz für einen «Ergänzungs-Ausländer» ein. Doch der raue, zweikampfstarke Finne hat mit klugem Stellungsspiel und tiefer Fehlerquote grossen Anteil daran, dass Connor Hughes Reto Berra so gut vertritt.

46. Cody Eakin

Stürmer (31), SCL Tigers

Die Punkteproduktion ist noch nicht überdurchschnittlich, sein Einfluss auf die Chemie in der Kabine, auf das Wohlergehen der Mannschaft hingegen sehr gross. Der Kanadier ist in Langnau am Ort seiner Bestimmung angelangt, wird seinen Vertrag verlängern und die Punkteproduktion erhöhen.

45. Jonathan Hazen

Stürmer (32), HC Ajoie

Nach einer langen Verletzungspause (letzte Saison nur 8 Spiele) ist er schlau, schnell und kaltblütig genug für die National League. Wie kann es sein, dass er sieben Jahre in Italien und der Swiss League darben musste? Wo hatten eigentlich unsere Sportchefs ihre Augen?

44. Melvin Nyffeler

Torhüter (28), SCRJ Lakers

Bei keinem anderen Team hätte er Kultstatus. Bei den Lakers personifiziert er den Aufstieg aus der Zweitklassigkeit in die Spitzengruppe der National League. Warum bekommt er eigentlich keine Chance im WM-Team? Wer die Lakers zu Cupsieg, Aufstieg und NL-Halbfinal hext, müsste eigentlich auch die Schweiz bei einer WM weiterbringen. Oder?

43. David Desharnais

Stürmer (36), Fribourg-Gottéron

Einer der komplettesten Mittelstürmer der Liga und in Kombination mit seiner immensen Erfahrung (über 500 NHL-Spiele) und charismatischen Persönlichkeit vielleicht sogar der kompletteste. Der Musterprofi mit ausgeprägtem taktischem und defensivem Gewissen wird nach seinem Rücktritt zum Saisonende bei Gottéron eine grosse Lücke hinterlassen, fast so gross wie die nach dem Abgang von Chris DiDomenico.

42. Juha Metsola

Torhüter (33), EHC Kloten

Nie in der NHL (aber einer der Besten in der KHL), kein einziger Einsatz für Finnland bei einem Titelturnier (Olympische Spiele, WM) – und nun beim Aufsteiger der wichtigste Einzelspieler: Er ist klar besser als sein berühmter Landsmann Mikko Koskinen in Lugano und besser als Ambris Janne Juvonen.

41. André Heim

Stürmer (24), HC Ambri-Piotta

Beim SCB als untauglich taxiert, in Ambri zu einem der besten Stürmer mit Schweizer Pass gereift. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025 ist die bisher erstaunlichste in der Amtszeit von Paolo Duca und Luca Cereda. Warum bekommt André Heim eigentlich keine Chance im WM-Team?