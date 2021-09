Robert Mayer dürfte bald bei den Tigers im Tor stehen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Die Einigung naht: Robert Mayer wechselt bis Saisonende zu Langnau

Die offizielle Bestätigung dürfte noch im Laufe des Tages folgen: Nationaltorhüter Robert Mayer (31) wechselt bis Saisonende auf Leihbasis zu den SCL Tigers.

Klaus Zaugg

Langnaus Sportchef Marc Eichmann reiste gestern Abend mit seinem Team nach Davos. Einerseits wegen des Spiels. Andererseits für eine Mission mit Wichtigkeit über den Tag hinaus: Die Langnauer brauchen neben ihrer zerbrechlichen Nummer 1 Ivars Punnenovs («Porzellan-Genoni») unbedingt per sofort eine solide Nummer 2.

Weil das Geschäft so wichtig ist, kam Marc Eichmann in Begleitung von Peter Müller. Der ehemalige Geschäftsführer und langjährige Unternehmer ist nach wie vor im Hintergrund ein wichtiger Berater, wenn es um sensible Geschäfte geht.

Die Verhandlungen mit HCD-Sportchef Jan Alston wurden einvernehmlich während der Dauer der Partie unterbrochen. Als wahre «Männer des Hockeys» wandten sich Jan Alston, Marc Eichmann und Peter Müller dem Geschehen auf dem Eis zu, das mit einem überraschenden 5:4 nach Verlängerung endete. Anschliessend sind die Verhandlungen fortgesetzt und während einer sternenklaren Vollmondnacht zu einem guten Ende geführt worden.



Davos-Sportchef Jan Alston. Bild: KEYSTONE

Die Erklärungen von Marc Gianola in dieser Sache lassen gar keinen anderen Schluss zu als Einigung. Er hat immer wieder betont, man sei Langnau freundlich gesinnt und für eine konstruktive Lösung im Sinne des Gesamtinteresses der Liga zu haben – und diese Lösung kann nur heissen: Robert Mayer wechselt leihweise bis Ende Saison zu den SCL Tigers.

Es kann ja nicht sein, dass die Emmentaler Goalies aus der Juniorenabteilung oder 38-jährige «Saurier» aus der Swiss League (Oltens Simon Rytz) mobilisieren müssen und auf der Tribüne die Gelenke des dreifachen WM-Goalies (2014, 2016, 2019) Robert Mayer «einrosten». Wobei Simon Rytz in Davos das Gehäuse der Langnauer geradezu heldenhaft verteidigte und 35 von 39 Schüssen abwehrte. Er war sogar besser als auf der Gegenseite der aktuelle Nationalgoalie Gilles Senn.

Die Highlights zwischen Davos und Langnau. Video: YouTube/MySports

Auch Marc Eichmann hat sich stets positiv über die Gespräche geäussert. Er musste lediglich die erste Offerte noch ein wenig nachbessern. Was kein Problem war: Der Verwaltungsrat hat von allem Anfang an signalisiert, dass Mittel für Investitionen in das leidige, letztlich existenzielle Goalie-Problem bereitgestellt werden. Und ohnehin sind die finanziellen Vorstellungen der Davoser in Langnau intern von allem Anfang als «sehr fair» bezeichnet worden.

Robert Mayers Vertrag mit dem HCD bis 2024 bleibt bestehen, die Davoser zahlen weiterhin seinen Lohn. Die SCL Tigers ihrerseits überweisen eine Leihgebühr nach Davos. Was nach dieser Saison sein wird, ist offen.