SCB-Sportchef Raëto Raffainer bestätigt Trainer Lundskog in Bern



Bild: keystone

SCB-Sportchef Raëto Raffainer bestätigt Trainer Lundskog in Bern

Am 2. Februar hat Raëto Raffainer seinen Job als Ober-Sportchef in Bern begonnen. Und er kennt schon den Trainer für nächste Saison.

Er hat Johan Lundskog (36) nach Davos geholt. Als Assistenten für Trainer Christian Wohlwend. Nun nimmt er den Schweden mit nach Bern. Als Cheftrainer. Er bestätigt: «Ja, ich gehe davon aus, dass Johan Lundskog nächste Saison in Bern unser Trainer sein wird.»

Der Schwede war schon im letzten Sommer SCB-Trainerkandidat. Aber er hatte noch einen weiterlaufenden Vertrag mit Davos. Nun ist er frei und stellt sich zum ersten Mal in seiner Karriere auf diesem Niveau der Herausforderung als Cheftrainer.

Wie viel Ablöse musste Marc Lüthi dem HCD für den vorzeitigen Amtsantritt des Sportchefs bezahlen? Der scheidende HCD-Sportchef sagt: «Nichts». Tatsächlich? «Ja, nichts. Ich werde ab sofort nicht mehr vom HCD sondern vom SCB bezahlt, der einfach meinen HCD-Vertrag bis zum Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist übernimmt.»

Aber gratis ist der Wechsel für den SCB nicht: ab sofort belastet ein weiterer, diesmal allerdings fachlich hochkarätiger Bürogeneral mit einem sechsstelligen Salär die SCB-Lohnbuchhaltung. Macht ja nichts. Man vermag es in Bern.

Bild: KEYSTONE

Wenn der vom SCB übernommene Vertrag in sechs Monaten ausläuft und die Bezahlung nach dem neuen SCB-Kontrakt beginnt – um wieviel verdient dann Raëto Raffainer mehr? «Ich werde gleich viel verdienen. Ich habe in Bern den gleichen Lohn wie zuvor in Davos. Ich habe schon oft betont, dass ich den Wechsel wegen der Herausforderung und nicht wegen des Geldes mache. Nur wollen Sie das offenbar einfach nicht glauben.»

Also gut: ich gelobe es zu glauben und nie mehr zu zweifeln.

