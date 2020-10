Sport

Eismeister Zaugg

SCL Tigers: Goalie Ivars Punnenovs verlängert um ein weiteres Jahr



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Ivars Punnenovs verlängert in Langnau um ein weiteres Jahr

Langnaus Torhüter Ivars Punnenovs wird in den nächsten Tagen seinen Vertrag bei den Tigers um ein weiteres Jahr verlängern. Auch in Zeiten der Krise ruht das Tagesgeschäft nicht.

Nun ist klar, warum sich Langnaus Sportchef Marc Eichmann in den letzten Wochen gar nicht um einen Ersatz für Ivars Punnenovs bemühte. Er hat sich mit seinem lettischen Nationalgoalie mit Schweizer Lizenz um eine Verlängerung um ein weiteres Jahr geeinigt. Ivars Punnenovs ist seit dem Wiederaufstieg von 2016 in Langnau die Nummer 1.



Der Entscheid hat mehrere Gründe. Bei den möglichen neuen Klubs ist die sportliche Situation unklar bis chaotisch (wie beim SCB) und für seine Weiterentwicklung braucht Ivars Punnenovs Kontinuität. In Langnau fühlt er sich wohl, das sportliche Umfeld ist perfekt und als unumstrittene Nummer 1 in Langnau kommt er auf mehr Spiele pro Saison als bei jedem anderen möglichen neuen Klub. Weil die sportliche Perspektive im Vordergrund steht – das grosse Ziel ist nach wie vor die NHL – sind auch die finanziellen Konditionen beim neuen Vertrag im Rahmen des Budgets der Langnauer.

Somit wird Langnaus Goalie-Duo auch nächste Saison Ivars Punnenovs/Gianluca Zaetta heissen.

Mit diesem ersten wichtigen Entscheid klärt sich die Situation der Goalies schon früh: Melvin Nyffeler steht bei den Lakers ebenso kurz vor einer Vertragsverlängerung wie Niklas Schlegel in Lugano. Die Preistreiberei – die in diesen schwierigen Zeiten ohnehin nicht mehr funktioniert – ist damit bei den Goalies weitgehend gestoppt. Benjamin Conz wird unter den neuen Voraussetzungen froh und glücklich sein, wenn er in Ambri verlängern darf und für Sandro Zurkirchen gibt es kaum mehr Möglichkeiten zum Pokern.

Bild: keystone

Da nun Ivars Punnenovs in Langnau bleibt, wird es für den SCB noch wichtiger, dass sich Philip Wüthrich rasch zur Nummer 1 entwickelt. Trainer Don Nachbaur hat bereits von oben die Weisung erhalten, dass er nächste Woche in den beiden Partien gegen Biel Philip Wüthrich einsetzen muss.

Ob nächste Woche unter den neuen Einschränkungen im Kanton Bern überhaupt gespielt werden kann (nur noch 1000 Zuschauer sind erlaubt) ist eine ganze andere Frage.

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden Despacito mit Eishockey-Spielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter