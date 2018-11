«Wir werden nicht vor Gericht gehen»

Die Ausländerbeschränkung in unserem Eishockey ist illegal. Marc Lüthi könnte, wenn er bei der Ligaversammlung mit seinem Antrag unterliegt, vor einem ordentlichen Gericht klagen.



Juristisch ist es nicht zulässig, die Anzahl Ausländer pro Team zu beschränken. Eigentlich. Würde ein Team vor einem ordentlichen Gericht klagen, würde die Ausländer-Beschränkung mit grosser Wahrscheinlichkeit annulliert und unser Hockey ruiniert.



Bei der Begrenzung der Anzahl Ausländer handelt es sich um ein sog. «Gentlemen's Agreement», eine Selbstbeschränkung, an die sich bis heute alle gehalten haben.



Das wird weiterhin so bleiben. SCB-Manager Marc Lüthi und HCD-Obmann Gaudenz Domenig, die in einer «unheiligen Allianz» für die Erhöhung von vier auf sechs Ausländer eintreten, versprechen beide: «Wenn wir mit unserem Antrag bei der Liga-Versammlung unterliegen, werden wir den Entscheid akzeptieren. Wir werden nicht vor Gericht gehen.»



Das ist schon mal eine gute Nachricht. (kza)