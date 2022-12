84 Millionen Franken für Odermatt und Co.: Die Ski-WM 2027 wird teuer.

84 Millionen Franken für Odermatt und Co.: Die Ski-WM 2027 wird teuer. Bild: keystone

Dafür gibt es eine boshafte Formulierung: Die Kosten sozialisieren, die Gewinne privatisieren. Wir sehen: Die Organisation von internationalen Sportanlässen in der Schweiz ist durchaus ähnlich wie die Bewirtschaftung eines Bergbauernhofes: Eigentlich nicht rentabel. Aber wer sich mit Förderungsgesetzen auskennt, alle Formulare richtig ausfüllt, die Gesuche wohldurchdacht formuliert und gute Beziehungen pflegt, kann trotzdem erfreuliche Resultate erzielen.

Der Bund will sich nicht lumpen lassen. Wir zitieren aus dem Papier: «Die Planung und die Durchführung des Anlasses sollen mit einem Beitrag des Bundes im Umfang von 3,25 Millionen unterstützt werden.» Zusammengerechnet 9,79 Millionen Franken aus öffentlichen Kassen für die WM 2026.

Wir sehen: Die Organisation von internationalen Sportanlässen in der Schweiz ist durchaus ähnlich wie die Bewirtschaftung eines Bergbauernhofes: Eigentlich nicht rentabel. Aber wer sich mit Förderungsgesetzen auskennt, alle Formulare richtig ausfüllt, die Gesuche wohldurchdacht formuliert und gute Beziehungen pflegt, kann trotzdem erfreuliche Resultate erzielen.

Unabhängig davon, ob Russland dabei sein wird oder nicht, darf mit einem Gewinn in der Höhe von 7 bis 10 Millionen gerechnet werden. Dank der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.

Der Chronist interessiert sich speziell für die Eishockey-WM 2026. Sie wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich (Hauptspielort) und Fribourg ausgetragen. Die Organisation obliegt einer eigens für diese WM gegründeten Aktiengesellschaft (Organising Comitee 2026 IIHF Ice Hockey World Championship AG). Sie gehört zur Hälfte der internationalen Marketing-Agentur Infront und dem Schweizerischen Eishockey-Verband SIHF. Den Gewinn teilen sich die beiden Partner.

Das Papier ist auch deshalb hochinteressant, weil die Organisatoren der einzelnen Anlässe beim Gesuch um Bundesgelder – um es etwas salopp zu sagen – die finanziellen Hosen herunterlassen müssen. Die gesamte Kostenstruktur wird offengelegt. So bekommen wir einen seltenen Einblick in die Finanzstruktur verschiedener sportlicher Grossanlässe.

Nicht nur das Eishockey profitiert vom Manna aus Bundes-, Kantons- und Gemeindekassen. Ein umfangreiches Papier ermöglicht einen tiefen und seltenen Blick in die finanziellen Verbindungen von Sport und Politik.

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Im legendären FCB-Spiel gegen ManUnited drischt «Steini» den Ball an die eigene Latte

Steuergeldregen in Millionenhöhe für den Sport und die Eishockey-WM 2026

Die Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg wird siebenstelligen Gewinn einbringen. Dank Steuergeldern in der Höhe von sage und schreibe 9,79 Millionen Franken.

2009 fand die Eishockey-WM mit Maskottchen «Cooly» letztmals in der Schweiz statt.

2009 fand die Eishockey-WM mit Maskottchen «Cooly» letztmals in der Schweiz statt. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Krypto-Milliardär SBF mimt das Unschuldslamm. Die Fakten sagen was anderes

Selenskyj mit Besuch in Frontnähe +++ Angriffe auf Flughäfen treffen Russen hart

Kosmos in Zürich stellt den Betrieb per sofort ein

Trump will die Verfassung ausser Kraft setzen – die Aussage fliegt ihm um die Ohren

«War against Drags» in den USA – diese (Kampf-)Gruppen mischen mit

Gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt – Granit Xhaka will die Kritiker erneut widerlegen

Die Schweiz spielt gegen Portugal im Achtelfinal um ein grosses Stück WM-Geschichte. Im Zentrum dabei: Granit Xhaka. Für eine gute Schweizer Zukunft ist er hauptverantwortlich.

Im internationalen Top-Fussball gibt es keine Verstecke. Zumindest auf dem Rasenviereck nicht. In der Kernzone verschwinden Alibis innerhalb von Sekundenbruchteilen. Manchmal herrschen raue Sitten, das Geschehen wird teilweise in brachialer Weise auf das Wesentliche reduziert. In Schönheit sterben, oder überleben und sich für die nächste Runde qualifizieren.