Robert Mayer – also doch eine Schwalbe, aber eine schöne

«Der Spieler Luca Cunti fährt von der Angriffszone hinter das Tor von Servette, als Robert Mayer aus seinem Tor kommt und den Puck hinter dem eigenen Tor spielen will. Als er sich wieder dreht, um vor sein Tor zu kommen, kommt es zu einem leichten Kontakt der beiden Spieler. Dabei berührt Biels Stürmer Robert Mayer seitlich des Tores und ausserhalb des Torraumes leicht an seinem Fanghandschuh. Robert Mayer fährt weiter in Richtung seines Torraumes, als er kurz darauf mit einer Verzögerung seinen Kopf unerklärlicherweise nach hinten wirft und sein linkes Bein auf übertriebene Artund Weise anhebt. Durch seine übertriebene Reaktion verliert er das Gleichgewicht und wirft sein rechtes Bein ebenfalls in die Höhe. Während dieser Szene hält er sich mit seinem rechten Arm am Tor fest. Die Reaktion von Mayer in dieser Aktion ist aufgrund der leichten Berührung an seinem Fanghandschuh völlig unnatürlich. Die Art und Weise, wie Mayer in dieser Aktion verzögert seinen Kopf nach hinten wirft und sein linkes Bein anhebt und dadurch sein Gleichgewicht verliert, ist nicht nur übertrieben und unnatürlich.»