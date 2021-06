Sport

EM 2020: Legendäres TeleZüri-Video von der Langstrasse



Legendäres Video – TeleZüri schlägt an der Langstrasse mal wieder zu

Am Dienstagmorgen dürften viele mit Augenringen und einem leichten Kater am Arbeitsplatz erschienen sein. Der Sensations-Sieg der Schweizer Nati gegen Frankreich wurde im ganzen Land ausgiebig gefeiert. In Zürich fand die grösste Party wie gewohnt an der Langstrasse statt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde dort trotz Regens gesungen, getrunken und getanzt.

Die Euphorie kannte keine Grenzen, wie ein Video von TeleZüri zeigt. «Wer het de Penalty nöd inegmacht? De Kylian Mbappé», singt eine Gruppe. «Wo's passiert isch, ich bin eskaliert, eskaliert», beschreibt ein junger Mann seine Erlebnisse. Ein anderer entschuldigt sich bei seinem Chef bereits im Voraus, dass er nicht zur Arbeit erscheinen werde.

Sichtlich stolz auf die Spieler der Nationalmannschaft ist auch ein junger Fussballfan, der spätabends noch mit Sonnenbrille unterwegs ist. «Embolo sehr guter Mann», schreit er in die Kamera. «Severovic, Bombe! Weil Jugo! Schweizer machen das Unmögliche möglich!»

Klar ist: Dieses Videomaterial von TeleZüri ist bereits jetzt legendär! Aber schau selbst:

(cma)

