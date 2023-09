England lässt erstmals Punkte liegen +++ Torloses Unentschieden in Schweizer Gruppe

Schweden kam in der Gruppe F zum dringend benötigten Sieg in Estland und verkürzte den Rückstand gegenüber den auf den ersten beiden Plätzen klassierten Belgien und Österreich auf vier Punkte. Mit Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski und Alexander Isak trafen die derzeit am höchsten eingestuften schwedischen Spieler noch vor der Pause gegen die von Thomas Häberli trainierten Esten zur 3:0-Führung.

Belgien bleibt auch im vierten Spiel der EM-Quali ungeschlagen und überholt damit Österreich, die in dieser Runde spielfrei haben. Dank des Tores von Yannick Carrasco, der den Schuss von Johan Bakayoko ins Tor ablenkte, setzt sich das Team von Domenico Tedesco in Aserbaidschan knapp durch.

Im Duell der beiden Aussenseiter in der Schweizer Gruppe trennen sich Andorra und Belarus torlos. Die Gäste bestimmten zwar das Spielgeschehen und gingen vermeintlich früh in Führung, doch wurde der Treffer von Artem Kontsevoy aberkannt. Damit haben die beiden Nationen nach der Hälfte der EM-Qualifikation zwei bzw. vier Punkte auf ihrem Konto.

Du bist Fan von American Football und der NFL oder willst es noch werden? Du hast verpasst, was in der langen Pause passiert ist, oder schlicht und einfach den Überblick verloren? Kein Problem! watson bringt dich auf den neusten Stand.

Die NFL-Saison beginnt in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr) gleich mit einem Leckerbissen – vor allem für Fans von Offensiv-Spektakel. Super-Bowl-Sieger Kansas City empfängt die Detroit Lions, die in diesem Jahr zum erweiterten Kreis der Titelanwärter zählen. Wie fast jede Saison ist dieser vergleichsweise gross, Überraschungen sind so häufig wie in kaum einer anderen Sportart. Mit diesen Teams musst du rechnen.