Rafael Leão und Laurent Jans am EM-Qualifikationsspiel in Faro, Portugal, 11. September 2023.

Portugal deklassiert Luxemburg ++ Slowakei trifft nach acht Sekunden

Gruppe D

Armenien – Kroatien 0:1

Kroatien fuhr nach dem 1:1 gegen Wales zum Auftakt der Kampagne mit einem 1:0 in Armenien den dritten Sieg in Folge ein und übernahm damit die Führung in der Gruppe D vor der Türkei. Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric markierte den einzigen Treffer der Partie bereits in der 14. Minute.

Der 32-Jährige hat durch seinen Treffer Kroatien in der EM-Qualifikation an die Spitze der Tabelle gebracht und damit die Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde in Deutschland (vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024) erhöht.

Armenien – Kroatien 0:1 (0:1)

Jerewan. SR Turpin (FRA).

Tor: 14. Kramaric 0:1.​

Gruppe J

Portugal – Luxemburg 9:0

Luxemburgs Serie in der EM-Qualifikation ist nach drei Siegen in Folge mit einer Kanterniederlage in Portugal gerissen. Die Überraschungsmannschaft der letzten Runden kam in Almancil an der Algarve mit 0:9 unter die Räder.

Gonçalo Inacio und Gonçalo Ramos sorgten mit ihren Doubletten früh für klare Verhältnisse. Die weiteren Tore für die auch im sechsten Spiel siegreichen und ohne Gegentor gebliebenen Portugiesen erzielen in der zweiten Halbzeit Diogo Jota (ebenfalls 2), Ricardo Horta, João Felix und Bruno Fernandes, der zudem drei Vorlagen liefere. Schon das erste Duell mit Luxemburg hatte der WM-Viertelfinalist und Schweiz-Bezwinger in Katar mit 6:0 hoch gewonnen.

Portugal – Luxemburg 9:0 (4:0)

Almancil. SR Brooks (ENG).

Tore: 12. Inacio 1:0. 18. Ramos 2:0. 34. Ramos 3:0. 45. Inacio 4:0. 58. Jota 5:0. 67. Horta 6:0. 77. Jota 7:0. 83. Fernandes 8:0. 88. João Felix 9:0.

Bemerkungen: Portugal ohne Ronaldo (gesperrt).



Slowakei – Liechtenstein 3:0

Für Portugals Gruppengegner Liechtenstein setzte es die 19. Niederlage in Folge ab. Beim 0:3 in der Slowakei geriet die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück bereits nach acht Sekunden ins Hintertreffen, und schon nach sechs Minuten stand das Schlussresultat fest.

Slowakei – Liechtenstein 3:0 (3:0)

Bratislava. SR Van der Eijk (NED).

Tore: 1. Hancko 1:0. 3. Duda 2:0. 6. Mak 3:0.