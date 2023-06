Ausgewählte Partien:

Konrad Fünfstück musste bei seinem Debüt als Trainer von Lichtenstein direkt eine Niederlage hinnehmen. Bild: keystone

Liechtensteins Niederlagenserie hält an +++ Kein Sieger in Litauen

Gruppe A

Norwegen – Schottland

Anpfiff 18:00 Uhr.

Zypern – Georgien

Anpfiff 20:45 Uhr.

Gruppe E

Albanien – Moldau

Anpfiff 20:45 Uhr.

Färöer – Tschechien



Anpfiff 20:45 Uhr.

Gruppe F

Aserbaidschan – Estland

Anpfiff 18:00 Uhr.

Belgien – Österreich

Anpfiff 20:45 Uhr.

Gruppe G

Litauen – Bulgarien 1:1

Für Litauen und Bulgarien gab es im Direktduell jeweils den ersten Punkt der laufenden EM-Qualifikation. Nach einer Viertelstunde brachte Girdvainis die Hausherren in Führung. Doch nur Minuten später wurde Lasickas wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Die Gäste konnten die Überzahl allerdings nur noch zum 1:1-Ausgleich durch Petrov nutzen.

Litauen - Bulgarien 1:1 (1:1).

Tore: 15. Girdvainis 1:0. 27. Petkov 1:1.

Bemerkungen: 17. Rote Karte

Lasickas (Notbremse).

Montenegro – Ungarn

Anpfiff 18:00 Uhr.

Gruppe J

Luxemburg – Lichtenstein 2:0

Liechtensteins Nationalteam hat zum 16. Mal in Folge verloren. Die Mannschaft aus dem Fürstentum unterlag in der EM-Qualifikation beim Debüt von Trainer Konrad Fünfstück in Luxemburg 0:2.Danel Sinani, Stürmer beim englischen Championship-Absteiger Wigan, traf nach einer Stunde für die Luxemburger, die zum Auftakt der Kampagne der Slowakei ein 0:0 abgerungen hatten.

In der Schlussphase erhöhte Gerson Rodrigues.Für Liechtenstein war es im fünften Duell mit der aufstrebenden Nationalmannschaft Luxemburgs die erste Niederlage. Die Serie der Erfolglosigkeit hält damit an. Der letzte Punktgewinn datiert vom September 2021 (1:1 in Armenien), den letzten Sieg, ein 2:1 in Luxemburg im Oktober 2020, gab es vor 28 Spielen. Auch der letzte Torerfolg ist mehr als ein Jahr her.

Luxemburg - Liechtenstein 2:0 (0:0)

SR Derewinskji (UKR).

Tore: 59. Sinani 1:0. 89. Rodrigues 2:0.

Island – Slowakei

Anpfiff 20:45 Uhr.

Portugal – Bosnien

Anpfiff 20:45 Uhr.