ist schon beinahe legendär – auch wenn die «Three Lions» zuletzt an der WM 2018 (gegen Kolumbien) und in der Nations League 2019 (gegen die Schweiz) in der Kurzentscheidung durchsetzten. Ein Grund dafür ist, dass diewerden. Nicht nur technisch, sondernsollen die Spieler vorbereitet an den Punkt schreiten.«Wir haben viel geübt», verriet Verteidiger «Wie man sich auf diesen Moment vorbereitet, einen kleinen Prozess durchläuft, bei dem man sich so wohl wie möglich fühlt, seinen Platz wählt.Dabei ist jeder Spieler anders: «Einige möchten lieber in Ruhe gelassen werden. Manche einer fühlt sich vielleicht müde und will eine kleine Massage. Manche wollen Dinge visuell sehen, um sich vorzubereiten. Wir haben herausgefunden, was jeder will und braucht und haben alles bereit.» Am Dienstag kommt es im Wembley zum Achtelfinal-Kracher zwischen England und Deutschland. (ram)