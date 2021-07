Wer Weiss trägt, ist unschlagbar. Neunmal trat ein Team in den zwölf K.o.-Spielen mit weissen Trikots an, alle neun gewannen. Dagegen hatten es Mannschaften mit roten Trikots schwer. In sechs Duellen siegte nur Belgien im Achtelfinal gegen Portugal in Rot. Danach verloren die Belgier gegen Italien, das beim 2:1 am Freitag in München in Weiss spielte. Die Schweiz und Tschechien hatten ihren Achtelfinal in Weiss gewonnen und ihren Viertelfinal mit roten Trikots gegen weiss gekleidete Gegner verloren. In der Vorrunde unterlagen die Schweizer Italien allerdings in Weiss – und siegten gegen die Türkei in Rot. (abu/sda)