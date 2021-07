Alvaro Morata war die tragische Figur bei Spaniens EM-Aus gegen Italien. Der Stürmer von Juventus Turin erzielte zwar in der 80. Minute den 1:1-Ausgleich, verschoss dann aber im Penaltyschiessen den entscheidenden Elfmeter. Nach dem Spiel meldete sich der Unglücksrabe auf Instagram, über sein Missgeschick schwieg sich Morata aber aus, auch auf eine Entschuldigung verzichtete er: «Diese Gruppe hat mehr, viel mehr verdient», schrieb er nur. «Wie von ganz Spanien war es auch mein Traum, unser Traum. Ich kann nur sagen, dass ich stolz bin, Teil dieses Teams zu sein. An diejenigen, die an uns geglaubt haben, DANKE. Fussball kann manchmal sehr hart sein. Es lebe Spanien!»