Orsato pfeift Schweiz – Deutschland ++ Was soll das Riesen-Plakat mit DFB-Star in Zürich?

Das letzte Gruppenspiel der Schweiz gegen Gastgeber Deutschland am Sonntagabend (21.00 Uhr) in Frankfurt wird von Daniele Orsato geleitet. Für den Italiener wird es der zweite Einsatz an dieser EM. In der ersten Runde wurde Orsato beim Duell zwischen Serbien und England eingesetzt, das die Engländer knapp 1:0 für sich entschieden.



Der 48-jährige Orsato ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter und bringt viel Erfahrung mit. Nachdem er 2020 den Champions-League-Final zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München leitete, wurde er zum Welt-Schiedsrichter des Jahres gekürt. Für Orsato ist es der fünfte Einsatz an einem Grossturnier nach der EM 2016 (als vierter Offizieller), der WM 2018 (als VAR), der EM 2021 und der WM 2022, an der er unter anderem das Eröffnungsspiel leitete. (lak/sda)

Bild: keystone