Im Achtelfinal gegen Slowenien zeigte Cristiano Ronaldo keine gute Leistung. Abgesehen von seinen vielen Freistössen vergab er in der Verlängerung auch einen Penalty. Danach weinte er bittere Tränen. Zwar setzte sich Portugal am Ende im Penaltyschiessen – hier traf Ronaldo dann – durch, doch wurde der 39-jährige Portugiese für sein Auftreten nun trotzdem harsch kritisiert.

So sagte die niederländische Fussballerlegende Ruud Gullit: «Mir hat nicht gefallen, wie er sich im Spiel verhalten hat.» Der Europameister von 1988 kritisierte Ronaldo unter anderem dafür, dass er trotz seiner schlechten Quote jeden Freistoss trete. «Es gibt bei Portugal Spieler, die besser schiessen als er, aber er will sich ins Rampenlicht drängen. Er verschwendet all die Freistösse, vergibt dann einen Penalty und bricht im Anschluss in Tränen aus», so Gullit, «ich halte das für Krokodilstränen. Es ist inakzeptabel, was Ronaldo tut.» (nih)