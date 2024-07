Sven-Goran Eriksson column: Dear Gareth – do it for me, Sir Bobby and England#TelegraphFootball #Euro2024📷https://t.co/zJKaskraCU — Telegraph Football (@TeleFootball) July 12, 2024

Der todkranke frühere englische Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson hat vor dem EM-Final emotionale Worte an Gareth Southgate, den aktuellen Coach Englands, gerichtet. Ein in der Zeitung «Telegraph» veröffentlichter Brief mit dem Titel «Lieber Gareth, tu es für mich, Bobby Robson und England» soll die Three Lions zusätzlich anspornen. «Der Job als englischer Trainer bringt einen enormen Druck mit sich. Man hört so viel über 1966 und das Team von Sir Alf Ramsey. Sie wissen, wie gross die Erwartungen an Sie sind, all diese Jahre voller Schmerzen zu beenden. Ich habe es gefühlt. Sir Bobby Robson spürte es. Jeder der 13 Manager seit Sir Alf wird es gespürt haben», schrieb Eriksson, der unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. «Keiner von uns hat es geschafft, aber niemand war näher dran als Gareth Southgate.»