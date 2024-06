Der italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti hat vor dem EM-Auftakt Berichte über ein Playstation-Verbot im Teamhotel zurückgewiesen. In den Hotelzimmern soll aber geschlafen und nicht gezockt werden. «Mich interessiert nicht, was die Spieler machen. Mich interessiert, dass nachts geschlafen und nicht bis 3.00 oder 4.00 Uhr wach geblieben wird. Das ist eine andere Sache. Ich will nicht, dass die Leute übermüdet sind», sagte der 65-Jährige vor dem Spiel gegen Albanien am Samstag in Dortmund. Im Teamhotel in Iserlohn gebe es Playstations im Gemeinschaftsraum, aber nicht in den Zimmern der Spieler, so Spalletti. Auch Kopfhörer will Italiens Commissario Tecnico bei seinen Spielern nicht sehen. (nih/sda/dpa)

Bild: keystone