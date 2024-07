C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit.



La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion.



Pour ma part, je vois que l'extrême droite n'a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

Im französischen EM-Camp in Paderborn ist bei vielen Spielern Erleichterung aufgekommen nach dem zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen in der Heimat. »Es lebe die Vielfalt, es lebe die Republik, es lebe Frankreich«, schrieb Stürmer Marcus Thuram bei Instagram, nachdem er vor einigen Wochen als erster französischer Nationalspieler zur Wahl gegen die rechtsnationale Partei Rassemblement National aufgerufen hatte, die nach dem ersten Wahlgang als Sieger hervorzugehen schien. Nun wurde sie aber am Sonntag von den Wählern voraussichtlich zur drittstärksten Partie zurückgestuft. »Glückwunsch an alle Franzosen, die sich aufgemacht haben, dass diese schöne Land, das Frankreich ist, nicht von extremen Rechten regiert wird", so Jules Koundé auf X. (kat/sda)