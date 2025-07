Kurz vor dem EM-Viertelfinal gegen Topfavorit Spanien macht der Schweizer Nati eine Erkältungswelle zu schaffen. Das hat Folgen: Das für den Dienstag in Thun geplante Training wird auf Mittwoch verschoben. So haben die Schweizerinnen heute einen zusätzlichen freien Tag.Aktuell seien es fünf Spielerinnen, die «mit milden bis moderaten Symptomen» betroffen sind, präzisierte Teamarzt Martin Schober gegenüber SRF. «Wichtig zu erwähnen ist, dass nur die oberen Atemwege betroffen sind. Es leidet also niemand an Fieber oder Husten.» Gemäss Blue betrifft es folgende Spielerinnen: Julia Stierli, Ana-Maria Crnogorcevic, Coumba Sow, Leila Wandeler und Elvira Herzog.Die betroffenen Spielerinnen wurden nun vom restlichen Team isoliert, um Ansteckungen zu verhindern. Schober hofft, dass das Team am Mittwoch – an diesem Tag hätten die Spielerinnen ursprünglich frei gehabt – komplett trainieren kann. Am Freitag trifft die Schweiz im Viertelfinal in Bern auf Spanien. (riz/abu/sda)