Die Dänen erreichen nach dem lebensgefährlichen Zusammenbruch von Christian Eriksen unter widrigen Umständen die K.o.-Phase. Ganz Europa über alle Grenzen hinweg fiebert mit ihnen mit. Da Dänemark überdies über ausgezeichnete, überdurchschnittlich gute Fussballer verfügt, erinnern sich schon viele ans Jahr 1992, als die kurzfristig für Jugoslawien in die Endrunde geholten Dänen Europameister wurden.



Wie in den drei Gruppenspielen in Kopenhagen kann die Mannschaft von Coach Kasper Hjulmand auch in Amsterdam auf die volle stimmliche Unterstützung zählen, zumal die Fans aus Wales wegen der in Grossbritannien verbreiteten Delta-Variante des Coronavirus nicht in die Niederlande reisen dürfen. (ram/sda)