Olympique Marseille heisst der nächste Basler Gegner in der Conference League. Bild: keystone

Basel trifft in der Conference League auf Olympique Marseille

Conference League

Basel trifft im Achtelfinal der Conference League auf Marseille. Das Hinspiel findet am 10. März in Frankreich statt, das Rückspiel eine Woche später in Basel.

Basel hatte sich als ungeschlagener Gruppensieger direkt für die Achtelfinals qualifiziert.

Die Achtelfinal-Partien

Olympique Marseille – FC Basel

Leicester City – Rennes

PAOK – Gent

Vitesse – Roma

PSV – FC Kopenhagen

Slavia Prag – LASK

Bodo/Glimt – Alkmaar

Partizan – Feyenoord

Europa League

Die Partien

In den Achtelfinals der Europa League kommt es zum Duell zwischen Remo Freulers Atalanta und Bayer Leverkusen, welches von Ex-YB-Coach Gerardo Seoane trainiert wird.

Als Favorit auf den Titel zählt unter anderem der FC Barcelona, der es mit Galatasaray zu tun bekommt. Die Glasgow Rangers, die sensationell Borussia Dortmund ausgeschaltet haben, treffen auf Roter Stern Belgrad.

Die weiteren Partien lauten Braga-Monaco, Porto-Lyon, Sevilla-West Ham, Leipzig-Spartak Moskau und Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt.