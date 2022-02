Basel trifft im Achtelfinal der Conference League auf Marseille. Das Hinspiel findet am 10. März in Frankreich statt, das Rückspiel eine Woche später in Basel .Basel hatte sich als ungeschlagener Gruppensieger direkt für die Achtelfinals qualifiziert.

Die Ukraine ist nicht genug – was Putin wirklich will

Medwedew verdrängt Djokovic als Nr. 1, der Serbe sagt: «Ich wurde öffentlich gedemütigt»

Novak Djokovic scheitert in den Viertelfinals von Dubai überraschend mit 4:6, 6:7 (4:7) am tschechischen Linkshänder Jiri Vesely (ATP 123). Damit ist klar, dass der Serbe am Montag die Führung in der Weltrangliste verliert, die er seit 24. August 2020 und insgesamt während 361 Wochen angeführt hatte – länger als jeder andere in der Geschichte. Abgelöst wird Djokovic von Daniil Medwedew (26). Er ist nach Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin der dritte Russe, der die Weltrangliste anführt und die 27. Nummer 1 der Welt seit Einführung des Computerrankings im Jahr 1973.