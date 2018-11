Sport

Europa League

Europa League: AC Milan wendet Spiel gegen Düdelingen



Europa League, 5. Runde, ausgewählte Spiele A: Zürich – AEK Larnaca 1:2

A: Leverkusen – Ludogorez 1:1 B: Rosenborg – Celtic 0:1

B: Salzburg – Leipzig 1:0 D: Fenerbahce – Dinamo Zagreb 0:0 E: Worskla Poltawa – Arsenal 0:3 F: Milan – Düdelingen 5:2

F: Betis – Olympiakos 1:0 G: Spartak Moskau – Rapid Wien 1:2

G: Rangers – Villarreal 0:0 H: Frankfurt – Marseille 4:0

H: Apollon Limassol – Lazio 2:0 J: Standard Lüttich – Sevilla 1:0 L: Chelsea – PAOK Saloniki 4:0

Milan wendet Spiel gegen Düdelingen ++ Frankfurter Gala gegen Marseille

Gruppe A

Leverkusen – Ludogorez 1:1 Video: streamja

Dank dem Punktgewinn führt Leverkusen die Gruppe A weiterhin an. Die Deutschen haben einen Punkt Vorsprung auf den FC Zürich, die beiden Teams waren schon vor den heutigen Spielen weiter.

Gruppe B

Salzburg – Leipzig 1:0 Video: streamja

Rosenborg – Celtic 0:1 Video: streamja

Red Bull Salzburg gewinnt auch das zweite Duell gegen die grosse Filiale aus Leipzig. Während die Österreicher damit als Gruppensieger feststehen, müssen die Deutschen ums Weiterkommen zittern. Sie sind drei Punkte hinter Celtic, das in der letzten Runde zuhause gegen Salzburg spielt. Leipzig empfängt zum Abschluss das punktelose Schlusslicht Rosenborg.

Gruppe E

Worskla Poltawa – Arsenal 0:3 Video: streamja

Arsenal hat das Weiterkommen ebenso schon auf sicher wie Sporting Lissabon, das bei Karabach Agdam gleich 6:1 siegte. Bei den «Gunners» spielte Stephan Lichtsteiner als rechter Aussenverteidiger durch, während Granit Xhaka geschont wurde.

Gruppe F

Milan – Düdelingen 5:2 Video: YouTube/BUBU10HD

Als Düdelingen kurz nach der Pause mit 2:1 in Führung ging, winkte eine der grössten Sensationen der Europacup-Geschichte. Doch die AC Milan bäumte sich nochmals auf und gewann am Ende standesgemäss. Betis Sevilla (1:0 gegen Olympiakos) ist durch. Das zweite Team, das weiterkommt, wird in einem Direktduell ermittelt: Milan, das drei Punkte Vorsprung auf Olympiakos hat, muss nach Griechenland.

Gruppe G

Spartak Moskau – Rapid Wien 1:2 Video: streamja

Rapid Wien war so gut wie ausgeschieden, ehe Mert Müldür (80.). und Philipp Schobesberger (91.) in Moskau für die späte Wende sorgten. Nun haben die Österreicher in einer ausgeglichenen Gruppe doch noch die Chance aufs Weiterkommen. Villarreal und Rapid haben sieben Punkte, die Rangers sechs und Spartak Moskau fünf.

Gruppe H

Apollon Limassol – Lazio Rom 2:0 Video: streamja

Alle Entscheidungen sind gefallen: Frankfurt steht nach dem fünften Sieg im fünften Spiel als Gruppensieger fest, Lazio hat sich kein Bein ausgerissen auf Zypern und kommt als Gruppenzweiter trotz der Niederlage bei Apollon Limassol weiter.

Gruppe J

Standard Lüttich – Sevilla 1:0 Video: streamja

Dank dem Heimsieg über Sevilla schliesst Standard Lüttich zu den Spaniern auf. Beide haben nun neun Punkte und liefern sich in der letzten Runde ein Fernduell. Die Belgier müssen zum punktelosen Akhisarspor, während es Sevilla daheim mit Überraschungsleader Krasnodar zu tun bekommt.

Gruppe L

Chelsea – PAOK Saloniki 4:0 Video: streamja

Fünfte Partie, fünfter Sieg: Chelsea ist europäisch nach wie vor makellos. Weil BATE Borissow zuhause die Ungarn von Videoton schlug, liegen die beiden Teams nun mit sechs Punkten auf den Rängen 2 und 3. Je nach Resultaten der letzten Spiele hat auch PAOK noch eine Chance aufs Weiterkommen. (ram)

Die wichtigsten Telegramme

Bayer Leverkusen - Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0)

16'066 Zuschauer. - Tore: 69. Marcelinho 0:1. 85. Weiser 1:1.

Salzburg - Leipzig 1:0 (0:0)

29'520 Zuschauer. - Tor: 74. Gulbrandsen 1:0. - Bemerkung: Leipzig mit Mvogo.

Worskla Poltawa - Arsenal 0:3 (0:3)

Tore: 11. Smith-Rowe 0:1. 27. Ramsey (Foulpenalty) 0:2. 41. Willock 0:3. - Bemerkung: Arsenal mit Lichtsteiner, ohne Xhaka (geschont).

Milan - Düdelingen 5:2 (1:1)

15'521 Zuschauer. - Tore: 21. Cutrone 1:0. 39. Stolz 1:1. 49. Turpel 1:2. 66. Stelvio (Eigentor) 2:2. 70. Calhanoglu 3:2. 78. Schnell (Eigentor) 4:2. 80. Borini 5:2. - Bemerkung: Milan ohne Rodriguez (Ersatz).

Fenerbahçe Istanbul - Dinamo Zagreb 0:0

Bemerkung: Fenerbahçe mit Frey, Dinamo Zagreb mit Gavranovic (bis 62.).

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 4:0 (2:0)

47'000 Zuschauer. - Tore: 2. Jovic 1:0. 17. Luiz Gustavo (Eigentor) 2:0. 62. Mitroglu (Eigentor) 3:0. 67. Jovic 4:0. - Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Gelson Fernandes.

Chelsea - PAOK Saloniki 4:0 (2:0)

Tore: 27. Giroud 1:0. 37. Giroud 2:0. 60. Hudson-Odoi 3:0. 78. Morata 4:0. - Bemerkung: 7. Rote Karte gegen Chatscheridi (PAOK Saloniki) wegen Fouls. (sda)

