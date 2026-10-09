Goalie Zumbühl muss sich geschlagen geben. Bild: keystone

ZSC lässt gegen Lugano Punkte liegen, Davos geht gegen Kloten unter

Tabellenführer Zürich muss gegen die Luganesi in die Verlängerung, während sich Schlusslicht Kloten gegen Davos durchsetzen können. Alle Resultate vom Freitag findest du hier.

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Bern – Biel 4:2

Der SC Bern stoppte mit einem 4:2-Sieg gegen Biel einen Negativtrend. Nach vier Niederlagen in Folge traf der Schwede Emil Bemström knapp drei Minuten vor Schluss zum 3:2, Tristan Scherwey machte mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. Das 1:0 hatte Nils Rhyn mit dem ersten Tor in seinem 69. NL-Spiel erzielt. Der SCB verhinderte damit den Fall auf den zweitletzten Platz, den stattdessen nun Biel innehat.

Freude über das 2:0 bei den Bernern. Bild: keystone

Bern - Biel 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

16261 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Kaukokari (FIN), Francey/De Paris.

Tore: 23. Rhyn 1:0. 35. Milano (Bemström, Mitchell/Powerplaytor) 2:0. 38. Skinner (Iakovenko, Sylvegard) 2:1. 55. Andersson (Sylvegard) 2:2. 58. Bemström (Mitchell) 3:2. 60. (59:24) Scherwey 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 7mal 2 Minuten plus Spieldauer (Cajka) gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Rohrbach; Sylvegard.Bern: Von Burg; Mitchell, Barandun; Dionicio, Lindholm; Rhyn, Kreis; Kindschi; Rohrbach, Aaltonen, Milano; Bemström, Baumgartner, Müller; Mottard, Abols, Marchon; Alge, Ritzmann, Scherwey; Graf.

Biel: Säteri; Söderström, Aeschbach; Trutmann, Iakovenko; Christen, Stampfli; Burren, Zryd; Sylvegard, Andersson, Skinner; Hofer, Haas, Zwerger; Sablatnig, Neuenschwander, Sever; Vermin, Cajka, Bärtschi.

Bemerkungen: Bern ohne Hughes, Lehmann (beide verletzt) und Merelä (überzähliger Ausländer), Biel ohne Grossmann (verletzt) und Rajala (überzähliger Ausländer). Biel von 58:14 bis 59:24 ohne Torhüter.

Davos – Kloten 1:4

Kloten zeigte beim 4:1-Sieg in Davos Moral, nachdem es bereits nach 161 Sekunden in Rückstand geraten war. Der Ausgleich gelang postwendend, und danach enttäuschte der HCD auf der ganze Linie. Kloten verhinderte damit die achte Niederlage in Folge und behält als Schlusslicht den Kontakt zum Mittelfeld.

Bereits in seiner überragenden letzten Saison hatte Davos zwei von nur acht Partien der Qualifikation ohne Punktgewinn gegen die Zürcher Unterländer verloren. Einziger Wermutstropfen: Mit Noah Delémont schied nach einem korrekten Check ein weiterer Spieler verletzt aus. Dafür kehrte der Schwede Pontus Aberg ins Lineup zurück.

Jung schlängelt sich an Keller vorbei. Bild: keystone

Davos - Kloten 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

5292 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Fonselius (FIN), Nater/Humair.

Tore: 3. (2:41) Allard (Kessler) 1:0. 4. (3:41) Luoto (Ruotsalainen) 1:1. 30. Ramel (Meyer) 1:2. 33. Ruotsalainen (Puhakka) 1:3. 58. Meyer (Ruotsalainen) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Nussbaumer; Puhakka.

Davos: Aeschlimann; Egli, Gernat; Allard, Frick; Andersson, Jung; Van der Kaaij; Lemieux, Corvi, Tambellini; Kessler, Waidacher, Parrée; Frehner, Nussbaumer, Schreiber; Steiner, Jäger, Zadina; Aebli.

Kloten: Fadani; Sidler, Lindroth; Johansson, Delémont; Profico, Wolf; Rupli; Puhakka, Ruotsalainen, Meyer; Aberg, Ramel, Luoto; Derungs, Liniger, Körbler; Rafael Meier, Schäppi, Weibel; Keller.

Bemerkungen: Davos ohne Asplund, Gross und Ryfors (alle verletzt), Kloten ohne Berra, Gignac, Hausheer, Henry, Hügli, Simon Meier, Prassl und Schlumpf (alle verletzt). Davos von 57:07 bis 57:29 ohne Torhüter.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Lugano – Zürich 2:3 n.V.

Knapp zwei Minuten fehlten, und die Siegserie der ZSC Lions wäre gerissen. Goalie Robin Zumbühl, der seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängert hat, stand bereits nicht mehr vor dem Tor der Zürcher. Dann nahm Mikko Lehtonen Mass und traf in Lugano zum 2:2. In der Verlängerung sorgte dann Dean Kukan nach 95 Sekunden für das entscheidende 3:2.

Speziell: Sieben der neun Spiele gewannen die Lions nach 60 Minuten – und die beiden Male, als sie in die Overtime mussten, traf der nicht unbedingt als Torschütze vom Dienst bekannte Kukan. Am Samstag ist es ausgerechnet der Meister Fribourg-Gottéron, der den ZSC am zehnten Sieg hindern könnte. Aktuell teilen sich die Zürcher den Startrekord der National League mit Servette (2012) und Davos (2025).

Kukan trifft in der Verlängerung zum 2:3. Bild: keystone

Lugano - ZSC Lions 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) n.V.

6161 Zuschauer. - SR MacFarlane (USA)/Ströbel, Bachelut/Schlegel.

Tore: 8. Berni (Andrighetto, Knak) 0:1. 29. Thürkauf (Alatalo, Innala/Powerplaytor) 1:1. 46. Tanner (Shore/Unterzahltor!) 2:1. 59. Lehtonen (Andrighetto) 2:2 (ohne Torhüter). 62. Kukan 2:3.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Malgin.Lugano: Schlegel; Aebischer, Dahlström; Alatalo, Jesper Peltonen; Thomson, Müller; Cjunskis; Bertaggia, Thürkauf, Innala; Fazzini, Sanford, Marco Zanetti; Kupari, Shore, Tanner; Olsson, Morini, Aleksi Peltonen; Henry.

ZSC Lions: Zumbühl; Weber, Berni; Kukan, Marti; Lehtonen, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Frödén, Grant, Balcers; Strömwall, Lammikko, Baechler; Riedi, Sigrist, Bader; Gruber.

Bemerkungen: Lugano ohne Lycksell (überzähliger Ausländer), Canonica, Guebey, Simion und Brian Zanetti (alle verletzt), ZSC Lions ohne Hrubec (überzähliger Ausländer). ZSC Lions von 57:44 bis 58:13 ohne Torhüter.

Langnau – Rapperswil-Jona 3:0

Die SCL Tigers bleiben die positive Überraschung dieses Saisonstarts. Das Team des Schweizer Cheftrainers Thierry Paterlini feierte gegen die Rapperswil-Jona Lakers den sechsten Sieg im zehnten Spiel. Dario Allenspach und Julian Schmutz sorgten im Mitteldrittel für die Differenz. Ein Matchwinner war auch Luca Boltshauser, der für seinen ersten Shutout stattliche 34 Schüsse abwehrte. Bemerkenswert ist das 3:0 der Emmentaler auch deshalb, weil sie in der letzten Saison gegen die Lakers in den vier Partien keinen Punkt holten. Sie gewannen zum vierten Mal in Folge und sind wieder Tabellenzweiter.

Jubel nach dem 1:0 bei den Langnauern. Bild: keystone

SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

5671 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Fritschi, Muggli/Bichsel.

Tore: 22. Allenspach (Riikola, Julian Schmutz/Powerplaytor) 1:0. 36. Julian Schmutz (Eggenberger, Gian Meier) 2:0. 60. (59:10) Bachofner (Riikola) 3:0 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Emil Pettersson; Larsson.

SCL Tigers: Boltshauser; Noah Meier, Riikola; Kinnunen, Nussbaumer; Gian Meier, Baltisberger; Lehmann; Allenspach, Björninen, Mäenalanen; Bachofner, Emil Pettersson, Dahlen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Eggenberger; Petrini, Salzgeber, Wagner.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Capaul, Larsson; Maier, Pilut; Dufner, Jelovac; Quinn; Jensen, Rask, Fritz; Hofer, Moy, Herzog; Wetter, Dünner, Lammer; Graf, Hornecker, Segafredo; Albrecht.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Erni, Lapinskis (beide verletzt), André Petersson und Mathys (beide krank), Rapperswil-Jona Lakers ohne Ustinkov, Zangger (beide verletzt) und Labanc (krank). Rapperswil-Jona Lakers von 57:09 bis 59:10 ohne Torhüter.

Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.