Amherd geht nicht an Hochrisikospiele – davor fürchten sich die Bundesräte



Bild: BUNDESKANZLEI

Davor haben unsere Bundesräte noch mehr Angst als vor Fussballspielen

Ein Hochrisikospiel in der Super League? Nichts für Viola Amherd. Mit ihrem Gottikind würde sie nicht an jedes Spiel im Land gehen, antwortete die Bundesrätin in der «Rundschau» auf eine entsprechende Frage. Bestimmt ist Amherd eine fundierte Kennerin der Schweizer Fussballstadien. Als Sportministerin weiss sie natürlich, wie schlimm es dort zu und her geht.

Amherd ist im Bundesrat nicht allein. Auch ihre Amtskollegen sind top informiert, wenn es um die jeweiligen Spezialgebiete geht. Und stellen sich als Angsthasen erster Güte heraus, wie diese Aussagen belegen, die watson superduperexklusiv vorliegen:

«Beim E-Banking klauen doch Hacker meinen PIN-Code, das ist noch unsicherer als ein Bankomat.»

Bild: KEYSTONE

«Impfen? Sind sie von allen guten Geistern verlassen?!»

Bild: KEYSTONE

«Auch wenn kilometerweit kein Auto zu sehen ist, bleibe ich als Fussgängerin an einem roten Lichtsignal stehen, selbst wenn es hagelt und ich keinen Schirm habe. Regeln sind Regeln und wenn man sie bricht, dann kommt der Polizist und rüehrt di uf dä Mist.»

Bild: KEYSTONE

«Nach Liechtenstein? Ich reise nicht gerne in den Osten, viel zu gefährlich!»

Bild: KEYSTONE

«Niemals würde ich in diesem neuen Zug fahren, der so schaukelt. Mir käme gleich der Zmorge hoch!»

Bild: KEYSTONE

«Ich kenne keine Angst. Aber wenn Sie es in 7-Dezi-Flaschen abfüllen, versuche ich es sehr gerne einmal.»

Bild: KEYSTONE

