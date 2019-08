Sport

FC Basel

Das sind die FCB-Noten nach der 1:3-Niederlage und dem Ausscheiden gegen Linz



Das sind die FCB-Noten nach der 1:3-Niederlage und dem Ausscheiden gegen Linz

Der FC Basel verpasst nach der 1:3-Niederlage in Linz gegen den ASK die Playoffs der Champions League. Bereits im Hinspiel mussten sich die Basler mit 1:2 geschlagen geben. Hier finden Sie alle Spieler in der Einzelkritik:

Abonniere unseren Newsletter