FCB-Sportchef Streller tritt mit emotionalem SMS zurück: «Es bricht mir s’Herz»

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Marco Streller ist nicht länger Sportchef beim FC Basel. Der 37-Jährige hat sein Amt nach dem Hin und Her um eine mögliche Trennung von Trainer Marcel Koller niedergelegt. Wie der Klub mitteilt, erfolgte die Trennung auf eigenen Wunsch. Streller bleibt im FCB-Vorstand und - Verwaltungsrat.

«Nach reiflicher Überlegung und im Interesse des Clubs, der Mannschaft und des Trainers habe ich mich zum diesem Schritt entschlossen. Der FCB ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit», sagt Marco Streller gemäss einem Communiqué.

Streller informierte gemäss «Blick» intern mit folgendem, emotionalen SMS über seinen Rücktritt: