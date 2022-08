Kommt in die Schweiz: Der neue Sion-Stürmer Mario Balotelli. Bild: EPA

Sion bestätigt: Constantins Wunschspieler Mario Balotelli wechselt ins Wallis!

Der FC Sion bestätigt den Zuzug: Mario Balotelli geht bald für die Walliser auf Torejagd. Der Wunschspieler von Präsident Christian Constantin unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Für morgen sei eine Pressekonferenz angesetzt. Weitere Informationen würden folgen, schreibt der Club in einer Mitteilung.

Ein offizielles Foto gibt es auch schon: Mario Balotelli (links) mit Sportchef Barthélémy Constantin. Bild: fc sion / zvg

Es ist ein Transfercoup, der Sion damit gelungen ist. Der Italiener galt als riesiges Talent, als künftiger Weltstar, spielte für AC sowie Inter Mailand, Manchester City und Liverpool.

Der 32-jährige Stürmer spielte in über 200 Serie-A- und Premier-League-Spielen, schoss dabei 73 Tore. Dazu kommen 14 Treffer in 36 Nationalspielen. Am stärksten in Erinnerung bleibt sein Doppelpack im EM-Halbfinal von 2012 gegen Deutschland – und vor allem sein Jubel danach.

Die berühmte Jubelpose nach dem 2:0 gegen Deutschland. Bild: AP

Doch seine Karriere geriet ins Stocken, auch weil er nicht gerade für seinen grossen Arbeitswillen bekannt war, und auch neben dem Platz immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Bei OGC Nizza verlieh er seiner Laufbahn unter Trainer Lucien Favre aber neuen Schub. 26 Tore erzielte er in 38 Pflichtspielen in der Saison 2017/18.

Nach einem halben Jahr in Marseille wechselte er zu Brescia und anschliessend in die italienische Serie B zu Monza. Dort hielt es Balotelli aber ebenfalls nur ein Jahr, also ging er in die Türkei. Bei Adana Demirspor bewies er, dass er ausserhalb der Topligen immer noch Tore am Fliessband erzielen kann.

Nun kommt «Super Mario» also in die Super League. Vom Namen passt es ja bereits. Balotelli ist der nächste alternde Star, der in die Schweiz wechselt. Einige seiner Vorgänger waren damit erfolgreich, andere weniger. Bei Mario Balotelli wird sich das erst noch weisen. In jedem Fall ist er eine Bereicherung für den Schweizer Fussball. (nih)