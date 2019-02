Spiel abgesagt: Schnee verhindert Partie zwischen FC St.Gallen und FC Zürich

Meier mit Assist – Assistenz-Captain Hischier schiesst die Devils in der Overtime zum Sieg

Die New Jersey Devils feiern bei den Montreal Canadiens einen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Mann des Spiels ist Nico Hischier: Der 20-jährige Walliser, der vor der Partie in Abwesenheit des angeschlagenen Travis Zajac zum Assistenz-Captain ernannt wurde, erzielt in der Overtime den siegbringenden Treffer – auf Assist seines Schweizer Teamkollegen Mirco Müller.

Es war nicht der erste Hischier-Treffer des Abends. Der Center erzielte in der 52. Minute mit einem Hangelenkschuss unter die Latte …