Eishockey-Transfers: Der HC Lugano verpflichtet NHL-Stürmer Mikkel Boedker



Lugano verpflichtet NHL-Stürmer Boedker +++ EVZ-Lindberg wechselt in die KHL

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2020/21. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Lugano verpflichtet NHL-Stürmer Boedker

Der HC Lugano hat auf die kommende Saison hin den dänischen Stürmer Mikkel Boedker verpflichtet. Der 30-jährige Flügel wechselt von den Ottawa Senators ins Tessin und hat bei den Bianconeri einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Vor seinem Wechsel spielte Boedker zwölf Saisons lang in der NHL. Der Däne absolvierte insgesamt 709 Partien für die Arizona Coyotes, die Colorado Avalanche, die San Jose Sharks und die Ottawa Senators und verbuchte dabei 327 Skorerpunkte (118 Tore). Dazu nahm er für Dänemark an sechs Weltmeisterschaften teil. (dab)

Bild: AP

Pesonen wechselt von den Tigers zu Magnitogorsk

Das KHL-Team Metallurg Magnitogorsk hat die Verpflichtung von Harri Pesonen bekannt gegeben. Der Stürmer verlässt damit die SCL Tigers trotz Vertrag bis 2021. Pesonen macht dabei von seiner Ausstiegsklausel gebrauch. Der finnische Weltmeister spielte zwei Saisons lang für die Langnauer und kam in 98 Partien auf 85 Tore. (dab)

Bild: PPR

Lindberg verlässt den EVZ nach einer Saison wieder

Nach einer Saison gehen der EV Zug und der schwedische Stürmer Oscar Lindberg wieder getrennte Wege. Die der EVZ mitteilte, macht Lindberg von seiner Ausstiegsklausel gebrauch und wechselt in die KHL. In der vergangenen Saison bestritt der 28-Jährige 46 Spiele für Zug und kam dabei auf 30 Skorerpunkte (14 Tore). Der Vertrag in Zug hätte noch eine Option für die kommende Saison beinhaltet. (dab)

Bild: KEYSTONE

Talent Sopa kehrt zum SC Bern zurück

Kyen Sopa kehrt zum SC Bern zurück. Der 19-jährige Flügelstürmer spielte in den letzten zwei Saisons in der nordamerikanischen Juniorenliga OHL für die Niagara IceDogs sowie die Erie Otters und brachte es in 115 Partien auf 77 Skorerpunkte (38 Tore). Über den Jahreswechsel nahm Sopa an der U20-Weltmeisterschaft in Tschechien teil. (pre/sda)

Bild: AP

Schneider wechselt von Biel zu Kometa Brno

Der Österreicher Peter Schneider wechselt von Biel nach Tschechien zu Kometa Brno. Der 29-jährige Flügelstürmer unterschrieb beim Viertelfinalisten in der Champions Hockey League einen Vertrag über zwei Jahre. Schneider war eine Saison bei den Bielern tätig und erzielte in 38 Meisterschaftsspielen zwölf Tore und elf Assists. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Matte bleibt Assistenztrainer bei Ambri-Piotta

Der HC Ambri-Piotta hat die Verträge mit zwei Mitgliedern seines Betreuungsteams verlängert. Sowohl Assistenzcoach René Matte als auch Athletiktrainer Lukas Oehen bleiben eine weitere Saison - für beide die vierte - beim National-League-Klub aus der Leventina. (dab/sda)

⚪️🔵 Renè Matte e Lukas Oehen nello staff tecnico biancoblù per un’ulteriore stagione 🙌🏻



Ecco i loro messaggi: conosciamoli meglio! pic.twitter.com/xEFgtRGrMI — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) April 24, 2020

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

kommt von Fribourg-Gottéron​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Lugano

Zugänge ✅

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇦🇹🇨🇭 Raphael Herburger (Stürmer, 30)

kommt vom EC Red Bull Salzburg

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇨🇦 Tim Traber (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇦🇹🇨🇭 Bernd Wolf (Verteidiger, 23)

kommt vom Villacher SV



Abgänge ❌

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Linus Klasen (Stürmer, 34)

wechselt zu Lulea

🇨🇭Mauro Jörg (Stürmer, 29)

Destination unbekannt

🇨🇭Massimo Ronchetti (Verteidiger, 28)

Destination unbekannt

🇺🇸 Taylor Chorney (Verteidiger, 32)

Destination unbekannt

🇨🇦 Paul Postma (Verteidiger, 31)

Destination unbekannt

🇨🇦 David McIntyre (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇸🇪 Johan Ryno (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇨🇭 Julien Vauclair (Verteidiger, 40)

tritt zurück

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Ted Brithén (Stürmer, 29)

kommt von Rögle BK

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 19)

Kommt von den Erie Otters (OHL)

🇩🇰 Mikkel Boedker (Stürmer, 30)

Kommt von den Ottawa Senators

Abgänge ❌

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Caminada (Torhüter, 33)

wechselt zum SC Langenthal

🇨🇦 Andrew Ebbett (Stürmer, 31)

unbekannt

🇸🇮 Jan Mursak (Stürmer, 32)

wechselt zu den Frölunda Indians (SWE)

🇨🇭 Matthias Bieber (Stürmer, 34)

unbekannt

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Yanick Stampfli (Verteidiger, 20)

kommt von der EVZ Academy



Abgänge ❌

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Mathieu Tschantré (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Jonas Hiller (Goalie, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 23)

wechselt zu den Washington Capitals

🇦🇹 Peter Schneider (Stürmer, 29)

wechselt zu Kometa Brno



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

wechselt zu den ZSC Lions

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 28)

wechselt in die KHL

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 23)

destination unbekannt

🇨🇭 Ralph Stalder (Verteidiger, 33)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Robert Mayer (Goalie, 30)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 24)

kommt von IFK Helsinki

Abgänge ❌

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mattias Tedenby (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

🇨🇭 Jerome Portmann (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇫🇮 Jesse Mankinen (Stürmer, 28)

wechselt zu Hämeenlinna

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

Lausanne

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

wechselt zu Bern

🇨🇦 Alexandre Grenier (Stürmer, 28)

wechselt zu den Iserlohn Roosters (leihende)

🇸🇪 Philip Holm (Verteidiger, 28)

Destination unbekannt

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 27)

wechselt zu Lugano

🇷🇺 Vadim Pereskokov (Stürmer, 26)

Destination unbekannt

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

kommt von SCRJ Lakers

🇨🇭🇸🇰 Stanislav Horansky (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Josselin Dufey (Stürmer, 17)

kommt von den Notre Dame Hounds Midget AAA

Abgänge ❌

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

wechselt zu Servette



Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

Wechselt zu Ambri-Piotta

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 31)

wechselt zu Metallurg Magnitogorsk

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

kommt von Servette

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 30)

kommt von Jokerit Helsinki (FIN)



Abgänge ❌

🇨🇭 Jorden Gähler (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Corsin Casutt (Stürmer, 35)

wechselt zu den GCK Lions

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

