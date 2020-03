Sport

Eishockey-Transfers: Der SCB löst Vertrag mit Andrew Ebbett auf



SCB löst Vertrag mit Andrew Ebbett auf +++ Davos holt Finnen als Tedenby-Ersatz

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2020/21. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Davos holt Finnen als Tedenby-Ersatz

Der HC Davos hat gemäss der «Südostschweiz» einen Ersatz für den abgewanderten Schweden Mattias Tedenby gefunden. Der finnische Nationalspieler Teemu Turunen soll in den nächsten Tagen einen Vertrag mit den Bündnern unterschreiben. Der 24-jährige Flügelstürmer erzielte in der letzten Saison für IFK Helsinki in 43 Partien 51 Skorerpunkte (20 Tore). (pre/sda)

Ebbett verlässt den SC Bern

Andrew Ebbett verlässt den SC Bern nach fünf Saisons. Die Berner verzichteten darauf, den 37-jährigen Kanadier weiter an sich zu binden. Ebbett hatte seinen Vertrag im Januar 2019 um zwei Jahre verlängert. Das zweite Vertragsjahr war allerdings an Bedingungen geknüpft, die der Center in der abgelaufenen Saison nicht erfüllt hat, wie der Klub auf seiner Homepage mitteilte. Ebbett hat signalisiert, dass er weiterhin in der National League spielen möchte.

Ebbett stiess 2015 aus der Franchise der Pittsburgh Penguins zum SCB. Auf dem Weg zu den drei Meistertiteln 2016, 2017 und 2019 war er Leistungsträger und Teamleader. In der National League erzielte Ebbett, der 2018 Olympia-Bronze mit Kanada gewann, in 253 Partien 211 Skorerpunkte (70 Tore). (abu/sda)

Der #SCBern hat den Vertrag mit Andrew Ebbett aufgelöst. 🏒 https://t.co/BM04f2KlGl — SC Bern (@scbern_news) March 18, 2020

Forrer und Marti verlassen Gottéron

Fribourg-Gottéron hat die Kadermutationen zum Saisonende bekannt gemacht. Neben den bereits bekannten Abgängen von Lukas Lhotak (Rapperswil-Jona), Jorden Gähler (Kloten), Goalie Ludovic Waeber (ZSC Lions) und Ralph Stalder (33), der nach über 400 NLA-Einsätzen seine Karriere beendet, verlässt auch Verteidiger Aurélien Marti den Klub. Der 25-jährige Marti schliesst sich dem HC Lugano an. (pre/sda)

Tedenby verlässt den HCD trotz Vertrag

Mattias Tedenby und der HC Davos gehen getrennte Wege. Der Schwede macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und verlässt das Graubünden nach nur einer Saison und trotz Vertrag bis 2021.

In dieser Saison absolvierte Tedenby 48 Partien für den HCD und kam dabei auf 37 Punkte (18 Tore). Wohin Tedenby wechselt, ist noch nicht bekannt. (dab)

Mattias Tedenby macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wird uns verlassen. Der Schwede hat mit seinen 37 Punkten (18G, 19A) viel zur erfolgreichen Quali beigetragen. Wir wünschen Mattias für seine Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für seinen Einsatz beim #HCD. pic.twitter.com/NtVNmUOLS6 — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) March 13, 2020

Kovar bis 2023 beim EV Zug

Der EV Zug verlängerte den Vertrag mit dem tschechischen Nationalstürmer Jan Kovar um drei Jahre bis 2023. Der knapp 30-jährige Kovar war auf diese Saison hin zum aktuellen Leader der National League gewechselt und etablierte sich beim EVZ als Leistungsträger.

Für den EVZ hat er in der laufenden Saison in 44 Spielen bereits 12 Tore und total 41 Skorerpunkte realisiert. Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel für die KHL, von der Kovar jeweils am Ende der nächsten und übernächsten Saison Gebrauch machen könnte. (abu/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

kommt von Fribourg-Gottéron​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

...

HC Lugano

Zugänge ✅

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇦🇹🇨🇭 Raphael Herburger (Stürmer, 30)

kommt vom EC Red Bull Salzburg

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Caminada (Torhüter, 33)

wechselt zum SC Langenthal

Gerüchte 💬

...

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Olten​

Abgänge ❌

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Robert Mayer (Goalie, 30)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 24)

kommt von IFK Helsinki

Abgänge ❌

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mattias Tedenby (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

wechselt zu Bern

Gerüchte 💬

…

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

kommt von SCRJ Lakers

🇨🇭🇸🇰 Stanislav Horansky (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

wechselt zu Servette



Gerüchte 💬

...



SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

Wechselt zu Ambri-Piotta​

Gerüchte 💬

...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

kommt von Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Jorden Gähler (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

...

