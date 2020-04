Sport

Eishockey-Transfers: Goi und Dal Pian bleiben bei Ambri-Piotta



Goi und Dal Pian bleiben bei Ambri +++ Biel holt Stampfli zurück ins Seeland

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2020/21. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Auch Goi und Dal Pian bleiben bei Ambri

Der HC Ambri-Piotta hat am Donnerstag zwei weitere Vertragsverlängerungen verkündet. Die auslaufenden Verträge von Tommaso Goi (30) und Giacomo Dal Pian (26) wurden beide verlängert.

Der Italiener Goi hat bis im Frühling 2021 unterschrieben. Der Vertrag von Dal Pian dauert bis 2022 und hat eine Option für ein weiteres Jahr. (dab)

Bild: KEYSTONE

Ambri macht vier Vertragsverlängerungen offiziell

Der HC Ambri-Piotta hat vier Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Dario Rohrbach (21), Johnny Kneubühler (23), Noele Trisconi (23) und Christian Pinana (23) bleiben alle langfristig im Tessin.

Die Verträge von Rohrbach und Kneubühler, welche beide im Sommer 2018 zu den «Biancoblù» gewechselt sind, dauern bis im Frühling 2022. Diejenigen von Trisconi und Pinana, die schon als Junioren bei Ambri spielten, laufen erst 2023 aus. (dab)

⚪️🔵Rinnovi fino al 2022 per Dario Rohrbach e Johnny Kneubuehler 🙌🏻



Ecco i loro messaggi: conosciamoli meglio! pic.twitter.com/x2GIQ2Znkk — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) April 7, 2020

Yanick Stampfli zurück zum EHC Biel

Yanick Stampfli (20) kehrt zum EHC Biel zurück. Der Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

Stampfli hatte bei den Seeländern bis zu den U15-Junioren alle Altersstufen durchlaufen und sich danach dem Förderprogramm in Zug angeschlossen. Dort spielte er zuletzt mehrheitlich mit dem Team der EVZ Academy in der Swiss League. (dab/sda)

Der EHC Biel verpflichtet für kommende Saison Verteidiger Yanick Stampfli (23.03.2000) von der EVZ Academy.

➡️ https://t.co/bqGi43okBN#ehcb #icicestbienne pic.twitter.com/uIp5PVag2p — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) April 3, 2020

Rappi holt Amerikaner aus Finnland

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichteten für zwei Jahre den Amerikaner Steve Moses. Der 30-jährige Flügelstürmer spielte zuletzt in der KHL für Jokerit Helsinki. In der abgelaufenen Saison brachte er es in 45 Partien auf sieben Tore und elf Assists. 2015 gewann Moses mit den USA WM-Bronze.

Ausserdem zogen die St. Galler die Option auf eine Weiterverpflichtung von Nando Eggenberger, der nun bis 2021 das Trikot der Lakers trägt. Der 20-Jährige hatte im vergangenen Dezember vom HC Davos zu den Rapperswilern gewechselt. (pre/sda)

Holm, Grenier und Pereskokov verlassen Lausanne

Philip Holm, Alexandre Grenier und Vadim Pereskokov haben den Lausanne HC verlassen. Der Schwede, der Kanadier und der Russe waren im Laufe der vergangenen Saison mit einem Vertrag für den Rest der Spielzeit zu den Waadtländern gestossen.

Holm absolvierte neun Spiele für den LHC (drei Punkte), Grenier zehn (acht Punkte) und Pereskokov sieben (vier Punkte). Der Kanadier wird zu den Iserlohn Roosters zurückkehren, die ihn an Lausanne verliehen hatten, Holm und Pereskokov haben derzeit noch keinen Verein. (dab)

Bild: KEYSTONE

Lugano vermeldet weitere zwei Zuzüge und sechs Abgänge

Der HC Lugano hat auf die kommende Saison zwei neue Spieler verpflichtet. Neu werden Tim Traber und Bernd Wolf im Trikot der Bianconeri auflaufen.

Traber ist in der Schweiz bereits ein bekannter Name. Der 27-Jährige Stürmer absolvierte in seiner Karriere für Genf und Lausanne schon über 200 Spiele in der National League. Er hat in Lugano einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Der 23-jährige Wolf kommt hingegen aus der EBEL vom Villacher SV, wo der Verteidiger zuletzt zwei Jahre lang spielte. Auch der Österreicher kennt die Schweiz aber schon: Er spielte beim SC Bern im Nachwuchs, weswegen er eine Schweizer Lizenz hat, und kam auf vier NL-Partien, zudem wurde er 2017 Swiss-League-Meister mit Langenthal. Sein Vertrag in Lugano dauert bis im Frühling 2022.

Gleichzeitig hat Lugano gleich sechs weitere Abgänge vermeldet. Die Verträge von Taylor Chorney, Paul Postma, David McIntyre, Johan Ryno, Mauro Jörg und Massimo Ronchetti werden alle nicht verlängert. (dab)

Bild: KEYSTONE

Mursak verlässt Bern in Richtung Göteborg

Jan Mursak wechselt vom SC Bern zu Frölunda. Der slowenische Stürmer unterschreibt mit den Schweden einen Vertrag bis 2023. Bereits im Frühjahr 2018 hatte der Mursak einige Wochen für den Klub aus Göteborg gespielt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen: In 21 Matches gelangen ihm damals 23 Skorerpunkte.

Für den SC Bern bestritt Mursak in den letzten beiden Saisons 89 Partien. In seinem ersten Jahr trug der 32-Jährige auf dem Weg zum Meistertitel 31 Skorerpunkte bei. In der letzten, abgebrochenen Saison gelangen ihm in 42 Spielen 9 Tore und 16 Assists. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Biel verlängert Vertrag mit Pouliot

Der EHC Biel kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste des Kanadiers Marc-Antoine Pouliot zählen. Die Seeländer verlängerten den auslaufenden Vertrag mit dem 34-jährigen Stürmer um ein Jahr.

Der aus Quebec stammende Pouliot spielt seit Ende Oktober 2016 für die Bieler. In dieser Saison hat der zweifache Spengler-Cup-Sieger in der National League in 35 Spielen 28 Skorerpunkte gesammelt. (abu/sda)

Der EHC Biel und Marc-Antoine Pouliot haben den auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis zum 30. April 2021 verlängert.



Pouliot (CAN, *1985) a joué au HCB durant la saison 2012/13 et depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui.#ehcb #icicestbienne pic.twitter.com/lqWkY3hFkz — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 23, 2020

Linus Klasen wechselt zu Lulea

Linus Klasen verlässt den HC Lugano nach sechs Saisons. Der 34-jährige Schwede stiess 2014 zu den Tessinern und kehrt nun in seine Heimat zu Lulea zurück.

In den sechs Jahren in Lugano bestritt der geniale, aber nicht immer unumstrittene Stürmer 301 Partien und erzielte 281 Skorerpunkte (78 Tore). 2016 (Niederlage gegen den SC Bern) und 2018 (Niederlage gegen die ZSC Lions) erreichte er mit Lugano den Playoff-Final. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

kommt von Fribourg-Gottéron​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Lugano

Zugänge ✅

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇦🇹🇨🇭 Raphael Herburger (Stürmer, 30)

kommt vom EC Red Bull Salzburg

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇨🇦 Tim Traber (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇦🇹🇨🇭 Bernd Wolf (Verteidiger, 23)

kommt vom Villacher SV



Abgänge ❌

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Linus Klasen (Stürmer, 34)

wechselt zu Lulea

🇨🇭Mauro Jörg (Stürmer, 29)

Destination unbekannt

🇨🇭Massimo Ronchetti (Verteidiger, 28)

Destination unbekannt

🇺🇸 Taylor Chorney (Verteidiger, 32)

Destination unbekannt

🇨🇦 Paul Postma (Verteidiger, 31)

Destination unbekannt

🇨🇦 David McIntyre (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇸🇪 Johan Ryno (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇨🇭 Julien Vauclair (Verteidiger, 40)

tritt zurück

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Ted Brithén (Stürmer, 29)

kommt von Rögle BK

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

Abgänge ❌

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Caminada (Torhüter, 33)

wechselt zum SC Langenthal

🇨🇦 Andrew Ebbett (Stürmer, 31)

Destionation unbekannt

🇸🇮 Jan Mursak (Stürmer, 32)

wechselt zu den Frölunda Indians (SWE)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Yanick Stampfli (Verteidiger, 20)

kommt von der EVZ Academy



Abgänge ❌

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Mathieu Tschantré (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Jonas Hiller (Goalie, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 23)

wechselt zu den Washington Capitals



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 23)

destination unbekannt

🇨🇭 Ralph Stalder (Verteidiger, 33)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Robert Mayer (Goalie, 30)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 24)

kommt von IFK Helsinki

Abgänge ❌

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mattias Tedenby (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

🇨🇭 Jerome Portmann (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇫🇮 Jesse Mankinen (Stürmer, 28)

wechselt zu Hämeenlinna

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

Lausanne

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

wechselt zu Bern

🇨🇦 Alexandre Grenier (Stürmer, 28)

wechselt zu den Iserlohn Roosters (leihende)

🇸🇪 Philip Holm (Verteidiger, 28)

Destination unbekannt

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 27)

wechselt zu Lugano

🇷🇺 Vadim Pereskokov (Stürmer, 26)

Destination unbekannt

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

kommt von SCRJ Lakers

🇨🇭🇸🇰 Stanislav Horansky (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

wechselt zu Servette



Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

Wechselt zu Ambri-Piotta​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

kommt von Servette

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 30)

kommt von Jokerit Helsinki (FIN)



Abgänge ❌

🇨🇭 Jorden Gähler (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

