Eishockey-Transfers: Jan Kovar verlängert beim EV Zug bis 2023



Kovar verlängert bei Zug bis 2023 +++ Ciaccio von den Tigers zu Ambri

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2020/21. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Kovar bis 2023 beim EV Zug

Der EV Zug verlängerte den Vertrag mit dem tschechischen Nationalstürmer Jan Kovar um drei Jahre bis 2023. Der knapp 30-jährige Kovar war auf diese Saison hin zum aktuellen Leader der National League gewechselt und etablierte sich beim EVZ als Leistungsträger.

Für den EVZ hat er in der laufenden Saison in 44 Spielen bereits 12 Tore und total 41 Skorerpunkte realisiert. Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel für die KHL, von der Kovar jeweils am Ende der nächsten und übernächsten Saison Gebrauch machen könnte. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ciaccio von den Tigers zu Ambri

Goalie Damiano Ciaccio wechselt auf die kommende Saison hin innerhalb der National League von den SCL Tigers zu Ambri-Piotta. Der 31-Jährige unterschrieb bei den Leventinern einen Dreijahresvertrag und wird zusammen mit Benjamin Conz das Torhüter-Duo bildet.

Ciaccio hätte in Langnau noch einen gültigen Kontrakt für die nächste Spielzeit gehabt. Der Romand mit italienischen Wurzeln löste diesen jedoch auf, weil er mit seiner sportlichen Situation nicht zufrieden war. In der laufenden Meisterschaft musste Ciaccio mehrheitlich dem Letten Ivars Punnenovs den Vortritt lassen und kam nur zu neun Einsätzen. Die SCL Tigers haben auf den bevorstehenden Abgang von Ciaccio bereits reagiert und aus der Swiss League von der EVZ Academy den 20-jährigen Gianluca Zaetta für zwei Saisons verpflichtet.

Ambri-Piotta gab ausserdem die Zuzüge von Verteidiger Cédric Hächler und Stürmer Stanislav Horansky bekannt. Hächler kommt von den Rapperswil-Jona Lakers, Horansky, ein Slowake mit Schweizer Lizenz, von Olten. Beide erhielten einen ab der nächsten Saison gültigen Zweijahresvertrag. (pre/sda)

✅📣Damiano Ciaccio, Cédric Hächler e Stanislav Horanksy in biancoblù per le prossime stagioni! #HCAP



Benvenuti in famiglia ⚪️🔵



Maggiori informazioni ➡️ https://t.co/Zqf8ClkrUq pic.twitter.com/AqfGaWGIjK — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) February 10, 2020

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

kommt von Fribourg-Gottéron​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Lugano

Zugänge ✅

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇦🇹🇨🇭 Raphael Herburger (Stürmer, 30)

kommt vom EC Red Bull Salzburg

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Caminada (Torhüter, 33)

wechselt zum SC Langenthal

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Olten​

Abgänge ❌

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Robert Mayer (Goalie, 30)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

Lausanne

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

wechselt zu Bern

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

kommt von SCRJ Lakers

🇨🇭🇸🇰 Stanislav Horansky (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

wechselt zu Servette



Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

Wechselt zu Ambri-Piotta​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

kommt von Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Jorden Gähler (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

