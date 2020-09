Sport

Eishockey-Transfers: Simon Knak beginnt die Saison wohl mit dem HC Davos



Knak beginnt Saison wohl in Davos +++ Ronchetti tritt zurück

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2020/21. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Simon Knak beginnt Saison vermutlich in Davos

Simon Knak, der am 6. und 7. Oktober das heisseste Schweizer Eisen im NHL-Draft sein wird, beginnt die Saison wohl mit dem HC Davos. Wie die «Südostschweiz» schreibt, arbeite HCD-Sportchef Raeto Raffainer derzeit daran, eine Spielerlizenz zu besorgen.

«Die Saison beim HCD zu starten, klingt gut», sagt Knak, der seit einigen Wochen Trainingsgast bei den Bündnern ist. Weil die Saison in Nordamerika aber wohl verspätet beginnt, dauert sein Gastspiel nun etwas länger als geplant. (abu)

Bild: keystone

Massimo Ronchetti tritt zurück

Massimo Ronchetti beendet im Alter von 28 Jahren seine Karriere. Der Tessiner Verteidiger, dessen Vertrag in Lugano nicht verlängert wurde, setzt stattdessen sein Wirtschaftsstudium in London fort. «Es war ein Entscheid, der bereits während der letzten schwierigen Saison gereift war», schrieb Ronchetti auf Instagram.

Ronchetti debütierte in der Saison 2009/10 mit dem HC Lugano in der National League. Nach Stationen bei Ajoie, Thurgau und den SCL Tigers kehrte er 2016 zu seinem Stammverein zurück. In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen letzten Saison spielte Ronchetti sowohl für Lugano (10 Spiele) wie auch eine Liga tiefer für die Biasca Ticino Rockets (17 Spiele). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Der Kanadier Barberio verteidigt für Lausanne

Der HC Lausanne meldet die Verpflichtung von Mark Barberio. Der 30-jährige Verteidiger aus Kanada unterschrieb in der Westschweiz einen bis im Frühling 2023 gültigen Vertrag. Barberio bestritt bislang 272 NHL-Partien für diverse Klubs. Diese Saison stiess er mit den Colorado Avalanche bis in die Playoff-Viertelfinals vor – allerdings kam Barberio nur in der Regular Season zum Einsatz. (sda)

Pius Suter überbrückt bei GCK Lions

Die Chicago Blackhawks leihen Pius Suter an die GCK Lions aus. Der Schweizer Topskorer überbrückt die Wartezeit bis zum NHL-Start im Farmteam der ZSC Lions, wie US-Medien berichten.

Pius Suter bis Ende Oktober bei den GCK Lions

👉🏻 https://t.co/DSt6zJfPqt@pius_suter pic.twitter.com/PyRMCu6aOb — ZSC Lions (@zsclions) September 8, 2020

Haas beginnt Saison beim SCB

NHL-Stürmer Gaëtan Haas kehrt in die Schweiz zurück – zumindest vorübergehend. Er stehe dem SC Bern bis Mitte November zur Verfügung, teilt der Klub mit. Dann rückt Haas ins Trainingscamp der Edmonton Oilers ein. Er kann somit maximal 15 Meisterschaftsspiele für den SCB, für den er zwei Saisons spielte, absolvieren. (ram)

Bild: KEYSTONE

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Sven Andrighetto (Stürmer, 27)

kommt von Avangard Omst (KHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 20)

wechselt zu den Columbus Blue Jackets (NHL)

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Pius Suter (Stürmer, 24)

wechselt zu den Chicago Blackhawks (NHL)

🇫🇮 Joni Ortio (Goalie, 29)

wechselt zu Barys Nur-Sultan (KHL)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Lugano

Zugänge ✅

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇦🇹🇨🇭 Raphael Herburger (Stürmer, 30)

kommt vom EC Red Bull Salzburg

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇨🇦 Tim Traber (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇦🇹🇨🇭 Bernd Wolf (Verteidiger, 23)

kommt vom Villacher SV

🇩🇰 Mikkel Boedker (Stürmer, 30)

kommt von den Ottawa Senators (NHL)

🇸🇪 Tim Heed (Verteidiger, 29)

kommt von den San Jose Sharks

🇨🇭 Matteo Nodari (Verteidiger, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 28)

kommt von den Milwaukee Admirals (AHL)

🇨🇭 Philipp Kurashev (Stürmer, 20)

wird von den Chicago Blackhawks ausgeliehen

Abgänge ❌

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Linus Klasen (Stürmer, 34)

wechselt zu Lulea (SWE)

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 30)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Massimo Ronchetti (Verteidiger, 28)

tritt zurück

🇺🇸 Taylor Chorney (Verteidiger, 32)

Destination unbekannt

🇨🇦 Paul Postma (Verteidiger, 31)

Destination unbekannt

🇨🇦 David McIntyre (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇸🇪 Johan Ryno (Stürmer, 33)

Destination unbekannt

🇨🇭 Julien Vauclair (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

Bild: KEYSTONE

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Ted Brithén (Stürmer, 29)

kommt von Rögle BK

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 19)

kommt von den Erie Otters (OHL)

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 25)

kommt vom EV Zug

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 22)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Gaëtan Haas (Stürmer, 28)

kommt bis Mitte November von den Edmonton Oilers

Abgänge ❌

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Caminada (Torhüter, 33)

wechselt zum SC Langenthal

🇨🇦 Andrew Ebbett (Stürmer, 31)

unbekannt

🇸🇮 Jan Mursak (Stürmer, 32)

wechselt zu den Frölunda Indians (SWE)

🇨🇭 Matthias Bieber (Stürmer, 34)

unbekannt

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇩🇪 Justin Krueger (Verteidiger, 33)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Riccardo Sartori (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Yanick Stampfli (Verteidiger, 20)

kommt von der EVZ Academy

🇫🇮 Petteri Lindbohm (Verteidiger, 26)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Mathieu Tschantré (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Jonas Hiller (Goalie, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 23)

wechselt zu den Washington Capitals (NHL)

🇦🇹 Peter Schneider (Stürmer, 29)

wechselt zu Kometa Brno (CZE)



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

kommt vorübergehend von den Columbus Blue Jackets (NHL)

🇨🇦 Ryan McLeod. (Stürmer, 20)

kommt vorübergehend von den Edmonton Oilers

Abgänge ❌

🇫🇷 Johann Morant (Verteidiger, 33)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 20)

wechselt zu den ZSC Lions

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 28)

wechselt zu Dynamo Moskau (KHL)

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Schnyder (Stürmer, 34)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Gaëtan Jobin (Stürmer, 19)

kommt von den Charlottetown Islanders (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Torhüter, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 23)

wechselt zur EVZ Academy

🇨🇭 Ralph Stalder (Verteidiger, 33)

tritt zurück

🇨🇭 Tristan Vauclair (Stürmer, 35)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Robert Mayer (Goalie, 30)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 24)

kommt von IFK Helsinki (FIN)

🇨🇭Jannik Canova (Stürmer, 19)

kommt aus dem Nachwuchs

🇨🇭Tim Lutz (Stürmer, 19)

kommt aus dem Nachwuchs

🇨🇭Marino Misani (Stürmer, 19)

kommt aus dem Nachwuchs

🇨🇭Fabian Ritzmann (Stürmer, 18)

kommt aus dem Nachwuchs

🇨🇭Denys Rubanik (Verteidiger, 18)

kommt aus dem Nachwuchs

🇨🇭Simon Knak (Stürmer, 18)

kommt vorübergehend von den Portland Winterhawks (WHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mattias Tedenby (Stürmer, 29)

wechselt zu HK Witjas (KHL)

🇨🇭 Jerome Portmann (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇫🇮 Jesse Mankinen (Stürmer, 28)

wechselt zu Hämeenlinna (FIN)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 33)

kommt von Salawat Julajew Ufa (KHL)

🇨🇭🇺🇸 Tyler Moy (Stürmer, 25)

kommt von Lausanne

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇺🇸 Tommy Wingels (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 21)

wechselt zu Lausanne

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 25)

wechselt zu Lausanne



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 30)

kommt von Lugano

🇩🇪 Justin Krueger (Verteidiger, 33)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 30)

kommt von Tampa Bay Lightning

🇺🇸 Brian Gibbons (32)

kommt von den Carolina Hurricanes

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 22)

kommt von Västerviks (Schweden)

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 21)

kommt von Servette

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 25)

kommt von Servette

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 26)

kommt von Lugano

🇨🇦 Mark Barberio (Verteidiger, 30)

kommt von den Colorado Avalanche

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 31)

wechselt zu Bern

🇨🇦 Alexandre Grenier (Stürmer, 28)

wechselt zu den Iserlohn Roosters

🇸🇪 Philip Holm (Verteidiger, 28)

Destination unbekannt

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 27)

wechselt zu Lugano

🇫🇮 Petteri Lindbohm (Verteidiger, 26)

wechselt zu Biel

🇷🇺 Vadim Pereskokov (Stürmer, 26)

Destination unbekannt

🇫🇮 Petteri Lindbohm (Verteidiger, 26)

Destination unbekannt

🇨🇭🇺🇸 Tyler Moy (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇨🇭 Matteo Nodari (Verteidiger, 32)

wechselt zu Lugano

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

kommt von SCRJ Lakers

🇨🇭🇸🇰 Stanislav Horansky (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Josselin Dufey (Stürmer, 17)

kommt von den Notre Dame Hounds (SMAAAHL)

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 23)

kommt von Jyväskylä (FIN)



Abgänge ❌

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 35)

wechselt zu Servette

🇦🇹🇨🇭 Julian Payr (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Flavio Schmutz (Stürmer, 25)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 30)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 31)

Wechselt zu Ambri-Piotta

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 31)

wechselt zu Metallurg Magnitogorsk (KHL)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 30)

kommt von Servette

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 30)

kommt von Jokerit Helsinki (FIN)

🇦🇹🇨🇭 Julian Payr (Verteidiger, 20)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Jorden Gähler (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Corsin Casutt (Stürmer, 35)

wechselt zu den GCK Lions

🇺🇸 Danny Kristo (Stürmer, 30)

wechselt zu Kunlun Red Star (KHL)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

