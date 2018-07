Sport

Fliegender Wechsel

Die Transfers der National League der neuen Saison



Kay Schweri zu den Lakers +++ Zug holt Schweden als fünften Ausländer

Nach der Saison ist vor der Saison – die Klubs der National League haben bereits fleissig an ihren Kadern für die Saison 2018/19 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Die aktuellsten Transfers

Kay Schweri zu den Lakers

Die SC Rapperswil-Jona Lakers verpflichten den 21-jährigen Flügelstürmer Kay Schweri für die kommende Saison in der National League. Schweri spielte die vergangenen beiden Jahre beim HC Genf Servette und einigte sich mit den Lakers auf einen Vertrag über eine Saison bis zum Frühling 2019. (abu)

Bild: KEYSTONE

Apropos Kay Schweri:

Ein Schwede für den EV Zug

Der EV Zug hat die fünfte Ausländer-Lizenz an den Schweden Pontus Widerström (24) vergeben. Der Stürmer, der einen für die kommende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet und zuletzt bei Frölunda in Schwedens höchster Liga gespielt hat, kommt im Team EVZ Academy in der Swiss League zum Einsatz. Im Bedarfsfall steht er der ersten Mannschaft zur Verfügung. (sda/qae)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Denis Hollenstein (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Simon Bodenmann (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Serge Aubin (Trainer, 43)

kommt von den Vienna Capitals (Österreich)

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Hans Kossmann (Trainer, 56)

offen

🇨🇭 Mathias Seger (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 24)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇱🇻 Ronalds Kenins (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Lausanne

🇫🇮 Lauri Korpikoski (Stürmer, 31)

wechselt zu TPS Turku

🇨🇦 Linden Vey (Stürmer, 26)

wechselt zu ZSKA Moskau

🇸🇪 Mattias Sjögren (Stürmer, 30)

wechselt zu Rögle BK

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

🇨🇭 Severin Blindenbacher (Verteidiger, 35)

hat noch Vertrag bis 2020, macht sich nach Gehirnerschütterung aber Gedanken um die Zukunft

🇸🇪 Robert Nilsson (Stürmer, 33)

in Behandlung nach Gehirnerschütterung



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 27)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Timo Haussener (Stürmer, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇺🇸 Taylor Chorney (Verteidiger, 31)

kommt von den Columbus Blue Jackets



Abgänge ❌

🇨🇭 Damien Brunner (Stürmer, 32)

wechselt zu Biel

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 34)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

🇺🇸 Bobby Sanguinetti (Verteidiger, 30)

Option zur Verlängerung wurde nicht gezogen



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Grégory Sciaroni (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Bieber (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Esbjörn Leiv Fogstad Vold (Stürmer, 20)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Adam Almquist (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇸🇮 Jan Mursak (Stürmer, 30)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Bodenmann (Stürmer, 30)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Dario Meyer (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 30)

wechselt zu den ZSC Lions

🇫🇮 Juhamatti Aaltonen (Stürmer, 32)

offen

🇫🇮 Mika Pyörälä (Stürmer, 36)

kehrt zu Kärpät zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Damien Brunner (Stürmer, 32)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Ramon Tanner (Stürmer, 18)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 22)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 26)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 19)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Anssi Salmela (Verteidiger, 33)

kommt von Dinamo Riga

Abgänge ❌

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 24)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Valentin Lüthi (Verteidiger, 24)

wechselt nach Langenthal

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Philipp Wetzel (Stürmer, 33)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Nicholas Steiner (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Mathias Joggi (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 23)

kommt von den SCL Tigers

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 39)

kommt von Linköping (Schweden)

🇨🇦 Josh Holden (Assistenztrainer, 40)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Dario Simion (Stürmer, 24)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Pontus Widerström (Stürmer, 24)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 24)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 19)

wechselt zu den Washington Capitals

🇨🇭 Robin Grossmann (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 36)

offen

🇨🇭 Larri Leeger (Verteidiger, 31)

wechselt zu den SCL Tigers

🇩🇪 Harold Kreis (Trainer, 59)

wechselt zu Düsseldorf (Deutschland)

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 29)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Waltteri Immonen (Assistenztrainer, 51)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 36)

Unterschrieb schon in Kloten, nun scheint Rapperswil-Jona in der Pole Position



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Reto Berra (Torhüter, 31)

kommt von Anaheim

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 29)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Samuel Walser (Stürmer, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidigung, 21)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Sandro Schmid (Stürmer, 17)

kommt von Malmö U20

🇨🇿 Lukas Lhotak (Stürmer, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇺🇸 Andrew Miller (Stürmer, 29)

kommt von den Charlotte Checkers (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 22)

wechselt zu den New York Islanders

🇨🇭 Caryl Neuenschwander (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 22)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Mathieu Maret (Verteidiger, 26)

wechselt zu Langenthal

🇨🇭 Nelson Chiquet (Stürmer, 20)

offen

🇨🇭 Kevin Kühni (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 32)

wechselt zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 23)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Lukas Stoop (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Dario Meyer (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 26)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Samuel Walser (Stürmer, 25)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 29)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Pascal Blaser (Verteidiger, 20)

wechselt zu Winterthur

🇨🇭 Simon Kindschi (Verteidiger, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 21)

wechselt zu Fribourg

🇺🇸 Broc Little (Stürmer, 30)

wechselt zu Linköping

🇨🇭 Dario Simion (Stürmer, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 20)

wechselt zu Rögle (Schweden)

🇸🇪 Anton Rödin (Stürmer, 27)

wechselt zu den Anaheim Ducks (NHL)

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Robert Kousal (Stürmer, 27)

wechselt zu Brynäs (Schweden)

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidiger, 24)

kommt aus Langenthal

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 26)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 21)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Christophe Bays (Torhüter, 27)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 25)

wechselt zum HC Lausanne

🇫🇷 Stéphane Da Costa (Stürmer, 28)

wechselt zu Jekaterinburg

🇨🇭 Adam Hasani (Stürmer, 29)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 23)

wechselt zu Olten

🇨🇭 Kay Schweri (Stürmer, 21)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

🇨🇦 Josh Jooris (Stürmer, 27)

könnte von den Pittsburgh Penguins kommen



Bild: KEYSTONE

Lausanne

Zugänge ✅

🇫🇮 Ville Peltonen (Trainer, 44)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 25)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Robin Grossmann (Verteidiger, 30)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 24)

kommt von den Binghamton Devils (AHL)

🇨🇭 Robin Leone (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇱🇻 Ronalds Kenins (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Lee Roberts (Stürmer, 20)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Matteo Ritz (Torhüter, 20)

kommt vom eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 21)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Alain Miéville (Stürmer, 32)

wechsel zum HC La-Chaux-de-Fonds

🇨🇭 John Gobbi (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Florian Conz (Stürmer, 33)

tritt zurück

🇨🇭 Cristobal Huet (Torhüter, 42)

tritt zurück

🇸🇪 Nicklas Danielsson (Stürmer, 33)

wechselt zu Brynäs (Schweden)

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Eric Walsky (Stürmer, 33)

tritt zurück

🇨🇭 Sven Ryser (Stürmer, 27)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 27)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 21)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 19)

kommt vom EHC Basel

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 34)

kommt vom HC Lugano

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 27)

kommt vom EHC Linz

🇨🇭 Christopher Smith (Stürmer, 20)

kommt von den Hawkesbury Hawks​

Abgänge ❌

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Stürmer, 25)

wechselt zum EV Zug

🇨🇿 Lukas Lhotak (Stürmer, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Franco Collenberg (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Thurgau

🇨🇭 Fabio Haller (Torhüter, 26)

wechselt zum EHC Winterthur

🇨🇦 Cory Emmerton (Stürmer, 29)

wechselt zu Sibir Nowosibirsk (KHL)

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 22)

hat zu den Carolina Hurricanes (NHL)



Gerüchte 💬

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 22)

hat eine KHL-Ausstiegsklausel



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 22)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Larri Leeger (Verteidiger, 31)

wechselt vom EV Zug

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 29)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Simon Kindschi (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Harry Pesonen (Stürmer, 29)

kommt vom HC Lausanne

🇸🇪 Rikard Franzén (Assistenztrainer)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 29)

kommt von den Rockford Icehogs (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 23)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Yves Müller (Verteidiger, 29)

wechsel zum SC Langenthal

🇨🇭 Lukas Haas (Stürmer, 30)

wechselt definitiv zum EHC Olten

🇨🇭 Philippe Seydoux (Verteidiger, 33)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Akira Schmid (Goalie, 18)

wechselt zu den Lethbridge Hurricanes

🇨🇭 Roland Gerber (Stürmer, 34)

wechselt zu Olten



Gerüchte 💬

🇫🇮 Antti Erkinjuntti (Stürmer, 31)

könnte die Tigers verlassen

🇨🇦 Eric Himmelfarb (Stürmer, 35)

könnte die Tigers verlassen

🇨🇭 Martin Stettler (Verteidiger, 34)

könnte die Tigers verlassen



Bild: KEYSTONE

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Ron Martikainen (Stürmer, 20)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Cedric Hächler (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 22)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Leonardo Fuhrer (Stürmer, 25)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 22)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Roman Schlagenhauf (Stürmer, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇺🇸 Matt Gilroy (Verteidiger, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇺🇸 Casey Wellman (Stürmer, 30)

kommt von HK Sotschi (KHL)

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 36)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Kay Schweri (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Cyrill Geier (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Sascha Rochow (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇭 Lars Frei (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Thurgau

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Bonus: Der Umbruch vom EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Jeffrey Füglister (Stürmer, 28)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Nicholas Steiner (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Thibaut Monnet (Stürmer, 36)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Fabian Sutter (Stürmer, 35)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Andrin Seifert (Torhüter, 20)

kommt vom EHC Winterthur

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Fabian Ganz (Verteidiger, 28)

kommt vom HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Philippe Seydoux (Verteidiger, 33)

kommt von den SCL Tigeres

🇦🇹 Bernhard Starkbaum (Torhüter, 32)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Jeffrey Füglister (Stürmer, 28)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Adrian Brunner (Stürmer, 30)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇦 Ryan MacMurchy (Stürmer, 35)

kommt von Adler Mannheim



Abgänge ❌

🇨🇭 Denis Hollenstein (Stürmer, 28)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Praplan (Stürmer, 23)

wechselt zu den San José Sharks

🇨🇭 Lukas Stoop (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Davos

🇸🇪 Mattias Bäckman (Verteidiger, 25)

wechselt zu Linköping

🇨🇭 Robin Leone (Stürmer, 25)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 24)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 19)

wechselt zum EHC Biel

🇫🇮 Tommi Santala (Stürmer, 38)

wechselt zu Helsingfors IFK (Finnland)

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 20)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Roman Schlagenhauf (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Rapperswil-Jona Lakers

🇫🇮 Tomi Sallinen (Stürmer, 29)

wechselt zu Färjestad BK (Schweden)

Gerüchte 💬

...

