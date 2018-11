Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey: Die Transfers der National League der neuen Saison



Schmutz verlässt Biel in Richtung Langnau +++ Karrer von den ZSC Lions nach Genf

Nach der Länderspielpause ist auch nach den Transferverhandlungen – die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Die aktuellsten Transfers

Schmutz nächste Saison in Langnau

Julian Schmutz wechselt auf die nächste Saison mit einem Zweijahresvertrag vom EHC Biel zum Kantonsrivalen SCL Tigers. Der 24-jährige Stürmer stammt aus dem Nachwuchs von Langenthal und debütierte 2011 mit dem SC Bern in der höchsten Schweizer Spielklasse. Seit 2016 spielt der vierfache Schweizer Internationale für den EHC Biel, für den er in bisher 145 Meisterschaftsspielen 60 Skorerpunkte realisierte.

Karrer nach Genf, Schäppi bleibt beim ZSC

Nach Fabrice Herzog, der zum HC Davos wechseln wird, verlieren die ZSC Lions einen weiteren Internationalen an einen Liga-Konkurrenten. Der 21-jährige Roger Karrer wechselt kommende Saison vom Schweizer Meister zu Genève-Servette.

Der 23-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für die ZSC Lions erzielte Karrer, der beim vergangenen Deutschland-Cup sein Nati-Debüt feierte, in 96 Spielen insgesamt elf Skorerpunkte.

Seinen Vertrag mit dem ZSC um zwei Jahre verlängert hat hingegen Stürmer Reto Schäppi. Der neue Kontrakt läuft bis Ende der Saison 2020/21. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Topskorer Toni Rajala bleibt in Biel

Der EHC Biel hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit seinem finnischen Stürmer Toni Rajala um drei Jahre bis 2022 verlängert. Der 27-Jährige spielt seit der Saison 2016/17 für den aktuellen Leader der National League und hat mit konstant starken Leistungen seinen Status als Publikumsliebling im Berner Seeland gefestigt. In der laufenden Saison erzielte der Finne in 20 Meisterschaftsspielen 19 Skorerpunkte (9 Tore). Damit ist er ligaweit die Nummer 6 in der Skorerwertung. (zap/sda)

Bild: PPR

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

wechselt zu Genf

Gerüchte 💬

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

könnte die ZSC Lions in Richtung Davos, Bern oder Lugano verlassen



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇱🇻 Elvis Merzlikins (Goalie, 24)

Soll in die NHL wechseln

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 28)

Soll in Lugano Elvis Merzilkins ersetzen.

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

soll zum EV Zug wechseln



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

SC Bern

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

🇨🇭 Enzo Corvi (Stürmer, 25)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

soll vom HC Lugano kommen

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Enzo Corvi (Stürmer, 25)

soll zum EV Zug wechseln

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

soll zu Lausanne wechseln



Bild: KEYSTONE

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

kommt angeblich von Servette

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

