Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey: Die Transfers der National League der neuen Saison



Bestätigt: Reto Suri verlässt den EVZ Richtung Lugano +++ Herzog zu Davos

Nach der Länderspielpause ist auch nach den Transferverhandlungen – die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Die aktuellsten Transfers

Reto Suri verlässt den EV Zug Ende Saison

Nach sieben Jahren beim EV Zug strebt Reto Suri nach der laufenden Saison eine Luftveränderung an. Gemäss den Zentralschweizern wird der 29-jährige Stürmer den National-League-Klub im nächsten Frühling verlassen. Ein Transfer zum HC Lugano steht unmittelbar bevor.

«Wir haben ihm eine gute Offerte gemacht und hätten den Vertrag gerne verlängert. Wir haben alles getan, um Reto in Zug zu behalten», bestätigte Zugs Sportchef Reto Kläy. Die Zuger Argumente waren für Suri offenbar zu wenig.

So dürfte der 87-fache Schweizer Nationalspieler in der nächsten Saison wohl im Dress des HC Lugano auflaufen. Bereits im Mai lag Suri eine Vertragsofferte der Tessiner vor, die er gerne unterschrieben hätte. Doch der EVZ verweigerte ihm die Freigabe.

Da sein Vertrag zum Ende der Saison 2018/19 ausläuft, hat Lugano die Verhandlungen mit Suri nun wieder aufgenommen. Gemäss Sportchef Roland Habisreutinger ist aber noch nichts unterschrieben. «Wir sind noch in Verhandlungen. Es fehlen noch die letzten Details», bestätigte er gegenüber dem Tessiner Fernsehen RSI. (abu/sda)

Bild: EQ IMAGES

Herzog nächste Saison beim HCD

Fabrice Herzog wechselt auf die kommende Saison von den ZSC Lions zum HC Davos. Der 23-jährige Schweizer Internationale aus dem Thurgau unterzeichnete bei den Bündnern einen Zweijahresvertrag.

Herzog spielte seit 2015 für die ZSC Lions und feierte mit den Zürchern in der letzten Saison den Meistertitel. In seinen bislang 230 Spielen in der höchsten Schweizer Spielklasse für Zug und den ZSC sammelte der polyvalente Flügel 90 Skorerpunkte (43 Tore). 2013 wurde er in der 5. Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

könnte die ZSC Lions in Richtung Davos, Bern oder Lugano verlassen



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇱🇻 Elvis Merzlikins (Goalie, 24)

Soll in die NHL wechseln

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 28)

Soll in Lugano Elvis Merzilkins ersetzen.

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

soll zum EV Zug wechseln



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

SC Bern

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: PPR

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

🇨🇭 Enzo Corvi (Stürmer, 25)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

soll vom HC Lugano kommen

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Enzo Corvi (Stürmer, 25)

soll zum EV Zug wechseln

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Despacito mit Eishockey-Spielern Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter