Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey: Die Transfers der National League der neuen Saison



SCRJ Lakers holen Dufner und Loosli +++ Holös muss Gottéron verlassen

Die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Die aktuellsten Transfers

Dufner und Loosli zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für die kommende Saison Mauro Dufner von Genf-Servette und Michael Loosli vom HC Thurgau. Der 23-jährige Verteidiger Dufner, der einen Zweijahresvertrag bekommt, verfügt über die Erfahrung aus mehr als 180 NLA-Spielen. Er wurde für die derzeit stattfindenden Prospect-Games der Nationalmannschaft nominiert. Den ebenfalls 23 Jahre alten, aus dem Nachwuchs der SCL Tiger stammenden Emmentaler Stürmer Loosli binden die Lakers mit einem für die nächste Saison gültigen Vertrag. (pre/sda)

Mauro Dufner und Michael Loosli wechseln zu den SCRJ Lakers #SCRJLakers https://t.co/kL1YKTTeoy pic.twitter.com/vNCoyYBe95 — SCRJ Lakers (@lakers_1945) 6. Februar 2019

Tigers holen Swiss-League-Verteidiger

Die Verteidiger Tim Grossniklaus vom EHC Olten und Alain Bircher, derzeit beim EHC Kloten unter Vertrag, wechseln beide für die nächsten zwei Saisons zu den SCL Tigers.

Grossniklaus bestritt letzte Saison 32 Spiele für den HC Davos und acht weitere für Genève-Servette HC. Derzeit steht der 23-Jährige Verteidiger beim EHC Olten unter Vertrag und hat dort insgesamt 24 Skorerpunkte (6 Tore / 18 Assists) in 37 Meisterschaftsspielen erreicht. Bircher durchlief die Juniorenstufen beim EHC Kloten und debütierte während der Saison 2015/16 in der National League. Seither spielte der 21-jährige Verteidiger bei Kloten und leihweise beim EHC Winterthur. (abu)

Bild: KEYSTONE

Holös muss Gottéron am Saisonende verlassen

Fribourg-Gottérons norwegischer Nationalverteidiger Jonas Holös wird die Romands am Saisonende verlassen müssen. Holös sagte dies gegenüber dem norwegischen Online-Portal vg.no. Der Klub suche nach einem offensiveren Abwehrspieler, so der 31-jährige Holös. Mit zwei Toren und zehn Assists nach 37 Meisterschaftsspielen ist Holös aktuell dennoch der produktivste Verteidiger von Gottéron. Auch seine durchschnittliche Eiszeit von 21:14 Minuten wird von keinem Abwehrkollegen im Klub überboten. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwerger und Müller bleiben bei Ambri

Ambri-Piotta konnte mit fünf Spielern die Verträge verlängern. Mit einem auf Twitter verbreiteten Video geben die Tessiner die Neuigkeit bekannt. ie Leventiner, die Ende Saison wohl Liga-Topskorer Dominik Kubalik in die NHL ziehen lassen müssen, banden mit dem Österreicher Dominic Zwerger (22) und Marco Müller (25) die zwei ebenfalls treffsicheren Sturmpartner des Tschechen bis 2022 an sich.

Auch der tschechische Center Jiri Novotny (35/bis 2020), Verteidiger Isacco Dotti (26/bis 2022) und Ersatzgoalie Daniele Manzato (35/bis 2020) verlängerten ihre Verträge. (pre/sda)

SCB bindet Haas mit NHL-Klausel

Der SC Bern hat den Vertrag mit dem Schweizer Nationalstürmer Gaëtan Haas vorzeitig um ein Jahr verlängert. Allerdings erhält der nun bis zum Ende der Saison 2020/21 laufende Kontrakt eine NHL-Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer. Mit dem ursprünglichen Arbeitspapier war es dem bald 27-jährigen Center nicht erlaubt, den SCB in Richtung Nordamerika zu verlassen.

Haas wechselte auf die Saison 2017/18 vom EHC Biel nach Bern. Der läuferisch starke Zweiweg-Stürmer gehört im Team von Kari Jalonen zu den absoluten Leistungsträgern. In 95 Meisterschaftsspielen verbuchte Haas 77 Skorerpunkte (28 Tore/49 Assists). Im vergangenen Frühjahr gehörte der 76-fache Schweizer Internationale dem Olympia-Kader an und drei Monate später dem WM-Kader, das in Kopenhagen Silber gewann. (pre/sda)

Sébastien Schilt vor der Rückkehr nach Langnau

Langnaus Sportchef Marco Bayer hat Gottérons Verteidiger Sébastien Schilt (31) einen Zweijahres-Vertrag offeriert. Er hofft, nächste Woche den Transfer offiziell bestätigen zu können. Schilt hat bei Gottéron solide Statistiken. Mit Plus 5 hat er die drittbeste Plus/Minus-Statistik der Schweizer Verteidiger, mit 66 Strafminuten ist er hinter Jim Slater (93 Minuten) Gottérons zweitbösester Spieler und mit 5 Punkten aus 25 Partien ist er drittbester eidgenössischer Verteidiger im Klub.

Trotzdem muss Schilt Gottéron Ende Saison nach sieben Jahren verlassen. Drei Klubs bemühen sich um seine Dienste. Biel, die Lakers und Langnau. «Wir müssen Marco Maurer ersetzen und sind an Schilt interessiert» bestätigt Biels Sportchef Martin Steinegger. Auch Marco Bayer bekräftigt sein Interesse. «Ja, es stimmt, wir haben einen Zweijahresvertrag offeriert.» (kza)

Bild: KEYSTONE

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (21, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Marco Pedretti (27, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Daniel Guntern (23, Goalie)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭 Dario Trutmann (26, Verteidiger)

kommt von Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

wechselt zu Genf

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 22)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Marco Miranda (Stürmer, 20)

wechselt zu Genf

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

🇸🇪 Linus Klasen (Stürmer, 32)

Soll von Lugano kommen

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Dominic Lammer (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Sandro Zangger (Stürmer, 24)

kommt von Lausanne

Abgänge ❌

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Luca Cunti (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel​

Gerüchte 💬

🇱🇻 Elvis Merzlikins (Goalie, 24)

Soll in die NHL wechseln

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 28)

Soll in Lugano Elvis Merzilkins ersetzen

🇸🇪 Linus Klasen (Stürmer, 32)

Soll beim ZSC im Gespräch sein



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Niklas Schlegel (Torhüter, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 27)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Jérémie Kamerzin (Verteidiger, 30)

wechselt zu Fribourg

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭🇸🇪 Anton Gustafsson (28, Stürmer)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Luca Cunti (Stürmer, 29)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Diem (21, Stürmer)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Pedretti (27, Stürmer)

wechselt zu den ZSC Lions

🇺🇸 Robbie Earl (33, Stürmer)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Marco Maurer (30, Verteidiger)

wechselt zu Servette Genf

Gerüchte 💬

…

Bild: PPR

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Leonardo Genoni (Goalie, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 26)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Dominic Lammer (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Sandro Aeschlimann (Goalie, 24)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Adrien Lauper (Stürmer, 31)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Jérémie Kamerzin (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 21)

wechselt zu Rapperswil

🇳🇴 Jonas Holös (Verteidiger, 31)

unbekannt



Gerüchte 💬

...

Bild: TI-PRESS

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Sandro Aeschlimann (Goalie, 24)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta​

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 22)

unbekannt​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Roger Karrer (Verteidiger, 21)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Miranda (Stürmer, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Simon Le Coultre (Verteidiger, 19)

kommt von den Moncton Wildcats

🇨🇭 Marco Maurer (30, Verteidiger)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

soll zu Lausanne wechseln



Bild: KEYSTONE

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Tobias Stephan (Goalie, 34)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Sandro Zangger (Stürmer, 24)

wechselt zu Lugano

🇨🇭 Loic In-Albon (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Dario Trutmann (26, Verteidiger)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 29)

kommt angeblich von Servette

Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Adrien Lauper (Stürmer, 31)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...



Bild: TI-PRESS

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (24, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇺🇸 Robbie Earl (33, Stürmer)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Loic In-Albon (Stürmer, 21)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Jules Sturny (Stürmer, 22)

kommt vom EHC Visp

🇱🇻 Toms Andersons (Stürmer, 25)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 23)

kommt vom EHC Olten

🇨🇭 Alain Bircher (Verteidiger, 21)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭🇸🇪 Anton Gustafsson (28, Stürmer)

wechselt zum EHC Biel

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Nico Dünner (Stürmer, 24)

kommt von Langenthal



🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 21)

kommt von Fribourg



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

