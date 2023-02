Fliegender Wechsel

Ein Platz für Ruefenacht +++ Ambri verlängert mit Juvonen und Virtanen

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Ein Platz für Ruefenacht

Der HC Ambri-Piotta verpflichtet bis Ende Saison Stürmer Thomas Ruefenacht.

Der 37-jährige Ruefenacht trainierte schon im Januar mit Ambri, musste aber wegen einer Kieferverletzung nochmals aussetzen. Ruefenacht debütierte mit Ambri ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Stammklub SC Bern, mit dem er dreimal Schweizer Meister wurde, von dem er aber vor einem Jahr nach acht Saisons keinen neuen Vertrag mehr erhielt. (sda)

Virtanen und Goalie Juvonen verlängern bei Ambri

Die Finnen Jesse Virtanen und Janne Juvonen verlängern ihre Verträge bei Ambri-Piotta für die nächste Saison. Der 29-jährige Goalie Juvonen war am Ende der letzten Saison zu den Leventinern gestossen und hatte massgeblich dazu beigetragen, dass diese es in extremis noch in die Playoff-Achtelfinals schafften. Der zwei Jahre ältere Verteidiger Virtanen spielt aktuell seine erste Saison in der Schweiz. (abu/sda)

Hartikainen ein weiteres Jahr bei Servette

Der finnische Stürmer Teemu Hartikainen verlängert seinen Vertrag beim National-League-Leader Genève-Servette um ein Jahr bis 2024. Der 32-jährige Weltmeister und Olympiasieger war im letzten Sommer aus der KHL nach Genf gekommen und ist ein wichtiger Baustein für die bisher exzellente Saison der Grenat (38 Punkte in 40 Matches) (abu/sda)

Tigers holen schwedischen Goalie

Die SCL Tigers verpflichten Torhüter David Rautio. Der 37-jährige Schwede erhält einen Vertrag für den Rest der Saison. Rautio war in den letzten zehn Jahren in der höchsten schwedischen Liga beschäftigt, in dieser Saison kam er beim Timra IK zu bisher fünf Einsätzen. Die Tigers schreiben, man habe den Routinier «als Absicherung» geholt, um allfällige Verletzungen in der Saisonschlussphase kompensieren zu können. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Karhunen kehrt zum SCB zurück

Der SC Bern verpflichtet bis Saisonende den Torhüter Tomi Karhunen. Der 33-jährige Finne absolvierte zwischen 2019 und 2021 bereits 64 Partien für das Team aus der Hauptstadt. Gemäss Sportchef Andrew Ebbett wurde Karhunen «zur Absicherung gegen mögliche Verletzungen» geholt.

Die nächste Saison möchte der Klub erneut mit dem Goalie-Duo Philip Wüthrich/Daniel Manzato bestreiten. Letzterer hat mit 39 Jahren seinen Vertrag nochmals um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. (nih/sda)

Bild: keystone

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Josh Teves (Verteidiger, 27)

kommt von JYP Jyväskyla

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions​

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



🇨🇭 Thomas Ruefenacht (Stürmer,37)

ohne Vertrag

Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano​

Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteiiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten



🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano



Gerüchte 💬

...