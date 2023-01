Fliegender Wechsel

Fix: Tömmernes verlässt die Schweiz +++ Noch ein Finne für die SCL Tigers?

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Tömmernes verlässt Servette

Servettes wichtigster Abwehrspieler Henrik Tömmernes wird den Verein am Ende dieser Saison verlassen. Wie der Verein mitteilt, kehrt der 32-jährige Schwede aus familiären Gründen in seine Heimat zurück.

Tömmernes spielt seine sechste Saison bei Servette und wird bei den Genfern eine grosse Lücke hinterlassen. 2021/22 wurde er als MVP der National League ausgezeichnet. In bisher 271 Partien hat der Skandinavier 62 Tore und 157 Assists erzielt. (ram/sda)

Bild: keystone

Noch ein Finne für Langnau – kommt Peltonen junior?

Die SCL Tigers benötigen für nächste Saison eine ausgeglichenere Offensive. Kein einziger Schweizer Stürmer hat diese Saison mehr als vier Tore erzielt: Langnaus Sportchef Pascal Müller ist auf der Suche nach Schweizer Stürmern. Oder solchen mit Schweizer Lizenz.

Nun arbeitet Müller an einem interessanten Projekt. Aleksi Peltonen (24), der Zwillingsbruder von Klotens Verteidiger Jesper Peltonen, plant den Einstieg in die National League. Aktuell ist er in der höchsten US-Universitätsliga (NCAA) Captain bei St.Lawrence. Es gibt zwar Fragezeichen aber wenig Risiko. Der Sohn des berühmten Ville Peltonen hat eine Schweizer Lizenz. Da kann ein vielversprechendes Experiment für wenig Geld gewagt werden.

Kann Aleksi Peltonen in der National League eine offensive Rolle spielen? Warum nicht? Sein Vorteil: Die US-Universitäten spielen auf den breiten, europäischen Eisfeldern. Er muss sich also nicht umstellen. Dass er sein aktuelles Team als Captain führt, spricht für seine Einstellung. Aleksi Peltonen versucht sich in der National League zu etablieren. Er braucht also ein Team, das ihm Eiszeit gewährt und offensiv mit Schweizer Spielern eher schwach bestückt ist. Deshalb sind die SCL Tigers ein Thema. Schafft es Peltonen junior in Langnau, dann folgt als zweiter Schritt der Wechsel für viel Geld zu einem der Titanen der Liga. (kza)

Colin Geber unterschreibt bei den Lakers

Nach zwei Abgängen (Eggenberger und Profico) verkünden die Rapperswil-Jona Lakers auch wieder einen Zuzug. Vom SC Bern stösst Verteidiger Colin Gerber für zwei Jahre bis 2025 zu den St.Gallern. Daneben verkündete Rapperswil auch die Vertragsverlängerungen von Mats Alge und Goalie Robin Meyer. (abu)

Profico von Rappi zu Kloten

Leandro Profico hat bei Aufsteiger Kloten unterschrieben und stösst im nächsten Sommer zu den Zürcher Unterländern. Der Verteidiger der SCRJ Lakers verpflichtet sich für zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25. Der Bündner ist seit 2014 bei den Rapperswilern und machte Abstieg und Wiederaufstieg mit.

Bild: keystone

Goalie Hughes unterschreibt in Lausanne

Connor Hughes, aktuell Stammgoalie bei Fribourg-Gottéron wegen der Verletzung von Reto Berra, hat in Lausanne unterschrieben. Der Schweiz-Kanadier wechselt im nächsten Sommer ins Waadtland und verpflichtet sich in Lausanne für zwei Jahre. (abu)

Zehnder von Zug nach Zürich

Yannick Zehnder wird den Schweizer Meister Zug Ende Saison verlassen. Der 24-jährige Stürmer verlängert den auslaufenden Vertrag mit seinem Stammklub nicht und wird sich für zwei Spielzeiten den ZSC Lions anschliessen. Gleichzeitig verkündete der ZSC auch die Vertragsverlängerung mit Chris Baltisberger bis 2025.

Zehnder debütierte 2017 in der ersten Mannschaft und gewann mit dem EVZ 2021 und 2022 den Meistertitel sowie 2019 den Schweizer Cup. (abu/sda)

Ambri findet Ersatz für Nick Shore

Ambri-Piotta hat einen Tag nach dem Abgang von Nick Shore einen Ersatz für den Amerikaner verpflichtet. Die Leventiner statteten den kanadischen Stürmer Alex Formenton mit einem bis Ende Saison gültigen Vertrag aus.

Der 23-jährige Formenton wurde 2017 in der 2. Runde von den Ottawa Senators gedraftet. 79 seiner insgesamt 109 NHL-Spiele absolvierte er in der vergangenen Saison und verbuchte dabei 18 Tore und 14 Assists. Weil sich Formenton nicht auf eine Vertragsverlängerung mit der kanadischen Franchise einigen konnte, entschied er sich nun für einen Wechsel nach Europa.

Formenton war 2018 Teil des U20-Weltmeisterteams von Kanada, das in einen Missbrauchsskandal verwickelt ist. Mittlerweile wurden die Ermittlungen der Behörden wieder aufgenommen. (nih/sda)

Am Dienstag hatte der HC Ambri-Piotta den Vertrag mit dem Amerikaner Nick Shore (30) per sofort aufgelöst. Der Center, der aus der KHL von Sibir Nowosibirsk gekommen ist, erzielte für Ambri in 18 Partien bloss 2 Tore und 5 Assists. Für den Rest der Saison wechselt Shore, der 2021 mit dem EV Zug Meister wurde, nach Schweden zu HV71. (nih/sda)

Bild: keystone

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Biel



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteiiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...