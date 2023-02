Fliegender Wechsel

Goalie Karhunen kehrt zum SCB zurück +++ Gottéron verpflichtet schwedischen Verteidiger

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Karhunen kehrt zum SCB zurück

Der SC Bern verpflichtet bis Saisonende den Torhüter Tomi Karhunen. Der 33-jährige Finne absolvierte zwischen 2019 und 2021 bereits 64 Partien für das Team aus der Hauptstadt. Gemäss Sportchef Andrew Ebbett wurde Karhunen «zur Absicherung gegen mögliche Verletzungen» geholt.

Die nächste Saison möchte der Klub erneut mit dem Goalie-Duo Philip Wüthrich/Daniel Manzato bestreiten. Letzterer hat mit 39 Jahren seinen Vertrag nochmals um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. (nih/sda)

Gottéron verpflichtet schwedischen Verteidiger

Fribourg-Gottéron verpflichtet den schwedischen Verteidiger Andreas Borgman. Der 27-Jährige hat einen Vertrag für die nächsten beiden Saisons unterschrieben. Borgman bestritt in der Saison 2017/18 48 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs, kam in der Folge aber mehrheitlich in der AHL zum Einsatz. Im letzten Jahr kehrte er nach Schweden zu Frölunda zurück und erzielte in bisher 41 Partien 29 Punkte (9 Tore, 20 Assists). (nih/sda)

SC Bern holt kanadischen Verteidiger Teves

Der SC Bern wird mitten im Kampf um die Playoff-Plätze nochmals auf dem Transfermarkt aktiv. Die Berner nehmen bis Ende Saison den kanadischen Verteidiger Josh Teves unter Vertrag.

Der 27-Jährige wechselt vom finnischen Klub JYP Jyväskylä zum Tabellensiebten der National League. In dieser Saison bestritt Teves 48 Spiele und verbuchte dabei zehn Skorerpunkte (3 Tore). Zuvor war er drei Jahre lang in der AHL aktiv gewesen. Im März 2019 hat er mit den Vancouver Canucks eine Partie in der NHL bestritten. (mom/sda)

Michaelis-Wechsel zu Zug fix

Der Deutsche Marc Michaelis (27) wechselt nach dieser Saison, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, von den SCL Tigers zum EV Zug.

Der deutsche Internationale unterschrieb in Zug einen Zweijahresvertrag. Michaelis, der für die Vancouver Canucks 15 NHL-Partien bestritt, kam auf diese Saison hin in die Schweiz und skorte für Langnau in 44 Partien 15 Tore und 24 Assists. Er ist damit PostFinance-Topskorer der SCL Tigers. (abu/sda)

Liniger geht zum EVZ

Michael Liniger wird nicht Trainer des EHC Kloten. Der frühere Stürmer verlässt die Organisation der ZSC Lions nach sieben Jahren trotzdem. Der 43-jährige Liniger arbeitet ab nächster Saison Assistenztrainer beim EV Zug.

Bei den Zentralschweizern ersetzt er Josh Holden und Niklas Gällstedt, die den Klub verlassen. Neben Liniger wird der EVZ noch einen zweiten Assistenten engagieren. (ram)

Goalie Stephan hört Ende Saison auf

Der Lausanner Torhüter Tobias Stephan hört Ende Saison auf. «Mein Körper erlaubt es mir nicht mehr, 100 Prozent zu geben», begründet der 39-Jährige in einem Communiqué den Entscheid. Auch wegen Verletzungen bestritt er in dieser Saison erst sieben Einsätze für den LHC, vier als Startgoalie.

Vor Lausanne spielte Stephan in der höchsten Schweizer Liga für Chur, Kloten, Genève-Servette und Zug, das er 2019 in Richtung Waadtland verliess. Mit dem EVZ gewann er 2019 den Cup, ein Meistertitel blieb ihm trotz drei Playoff-Finals verwehrt.2002 wurde er von den Dallas Stars als Nummer 34 gedraftet, für die Franchise aus Texas bestritt er elf NHL-Partien. Mit dem Nationalteam nahm er an drei Olympischen Spielen (ohne Einsatz) und vier Weltmeisterschaften teil. Stephan hat Wirtschaft studiert. (ram/sda)

Ein kanadischer Verteidiger für den HCD

Der HC Davos reagiert auf die Ausfälle in der Defensive und verpflichtet bis Ende Saison den Kanadier Aaron Irving. Der 26-jährige Verteidiger stösst aus Finnland zu den Bündnern. Irving ist ein robuster Verteidiger mit guten Skorerqualitäten. In dieser Saison verbuchte er für SaiPa Lappeenranta in 42 Spielen 23 Skorerpunkte, verpasste mit dem finnischen Traditionsklub jedoch die Playoff-Qualifikation. Beim HCD soll Irving in der Verteidigung die Ausfälle von Magnus Nygren und Sven Jung abfedern, die wegen ihrer Verletzungen in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden. (nih/sda)

Hauert tritt Ende Saison zurück

Der HC Ajoie verliert ein Urgestein. Der Captain Jordane Hauert tritt Ende Saison zurück. Der 36-jährige Verteidiger steht in der 22. Saison mit seinem Stammklub, mit dem er im Frühling 2021 den Aufstieg in die National League realisiert hat. Er hat bislang 1015 Spiele und 566 Skorerpunkte (112 Tore/454 Assists) verbucht. (nih/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Josh Teves (Verteidiger, 27)

kommt von JYP Jyväskyla

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions​

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅



Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

Genf-Servette

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano​

Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteiiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten



🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano



Gerüchte 💬

