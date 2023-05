Fliegender Wechsel

HCD verpflichtet den 6. Ausländer +++ Servette holt Manninen

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Ein finnischer Verteidiger für den HCD

Der HC Davos nimmt mit dem Finnen Kristian Näkyvä einen sechsten Ausländer unter Vertrag. Der 32-jährige Verteidiger unterschrieb für eine Saison mit Option auf Verlängerung. Näkyvä bestritt für Finnland 23 Länderspiele, feierte 2015 mit Lulea den Sieg in der Champions Hockey League und gewann 2012 mit JYP Jyväskylä den finnischen Meistertitel. Zuletzt spielte Näkyvä in Schweden bei Örebro, mit denen er im vergangenen Dezember am Spengler Cup in Davos teilnahm. Die abgelaufene Saison war für ihn mit 42 Skorerpunkten aus 64 Spielen seine bislang produktivste. (nih/sda)

Ein Altbekannter und ein Neuer für Davos

Der HC Davos nimmt vom EHC Biel Noah Schneeberger unter Vertrag. Der 34-jährige Langenthaler kennt die Verhältnisse im Bündnerland bestens. Er spielte bis zu seinem Abgang im Jahr 2018 sechs Saisons für den Rekordmeister. Nun unterschrieb er mit dem HCD einen Vertrag für die kommende Saison.

Gleich für zwei Jahre verpflichtete sich Aleksi Peltonen bei den Bündnern. Der Sohn des früheren Lugano-Meisterstürmers und Lausanne-Trainers Ville Peltonen machte seine ersten Schritte auf dem Eis im Tessin. Der heute 24-jährige Stürmer hatte bereits 2013 nach Nordamerika gewechselt und kehrt nun in die Schweiz zurück. Sein Zwillingsbruder Jesper Peltonen spielt in der nächsten Saison in Lugano. Die Finnen sind im Besitz einer Schweizer Lizenz. (nih/sda)

Der Manninen-Transfer ist fix

Wie von Eismeister Zaugg angekündigt, verstärkt ein höchst prominenter Finne den Schweizer Meister. Servette engagiert Doppelweltmeister und Olympiasieger Sakari Manninen.

Mehr zum Transfer:

Waeber wird wohl ein Panther

Der Abgang von Ludovic Waeber in die NHL war bekannt. Wie Eismeister Zaugg nun erfahren hat, stimmen die Gerüchte wohl, dass er zu den Florida Panthers wechselt. Der 26-jährige Torhüter wäre dort ein Konkurrent des routinierten Russen Sergei Bobrowski und von Spencer Knight. (ram)

Servette verliert Omark

Servette Genf verliert einen weiteren Leistungsträger. Zum zweiten Mal verlässt Linus Omark den Schweizer Meister vor Ablauf des Vertrages, zum zweiten Mal aus familiären Gründen. Der 36-jährige Stürmer aus Schweden kehrt trotz einem Vertrag, der noch bis Ende der nächsten Saison Gültigkeit gehabt hätte, zu seinem Heimatverein Lulea zurück. Omark hatte mit 68 Punkten in 70 Spielen grossen Anteil am ersten Meistertitel der Genfer.

Der technisch versierte Omark hatte Servette bereits am Ende der Meisterschaft 2020/2021, der Saison des verlorenen Finals gegen Zug, verlassen. Er war damals mit dem Versprechen nach Lulea zurückgekehrt, wiederzukommen und seine zweite Vertragssaison bei den Genfern zu bestreiten. Servette verliert mit dem Abgang von Omark bereits einen zweiten Spieler, der als Architekt des Meistertitels 2023 bezeichnet werden darf. Zuvor hatte schon der Verteidiger Henrik Tömmernes angekündigt, dass er den Verein nach sechs Jahren verlassen werde. (ram/sda)

Servette bindet Meistertrainer Cadieux bis 2025

Genève-Servette bindet seinen Meistertrainer Jan Cadieux langfristig. Wie die Genfer vermeldeten, wurde der Vertrag mit dem 43-Jährigen und seinem Staff um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Nach dem Gewinn des ersten Meistertitels der Klubgeschichte war durchgesickert, dass der auslaufende Vertrag mit Cadieux schon vor dem Start der Playoffs um ein Jahr verlängert wurde. (abu/sda)

André Heim zu den St. Louis Blues

Für André Heim geht der Traum von der NHL in Erfüllung. Der 25-jährige Stürmer vom HC Ambri-Piotta unterschrieb bei den St. Louis Blues einen Entry-Level-Vertrag.

Heim kam 2021 vom SC Bern in die Leventina. Bei Ambri stieg er zum Leistungsträger und Assistenzcaptain auf und verbuchte in 97 Spielen 61 Skorerpunkte (26 Tore). Den Sprung ins WM-Kader hat Heim dieses Jahr verpasst. (abu/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Ludovic Waeber (Goalie, 26)

wechselt in die NHL, mutmasslich zu den Florida Panthers

🇫🇷 Alexandre Texier (Stürmer, 23)

wechselt zurück zu den Columbus Blue Jackets

🇨🇦 Justin Azevedo (Stürmer, 35)

offen

🇺🇸 Garrett Roe (Stürmer, 35)

offen

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 27)

offen

Gerüchte 💬

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Verboon (Stürmer, 23)

kommt von der Colgate University (USA)

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 27)

kommt von HPK Hämeenlinna

🇨🇭Cole Cormier (Stürmer, 21)

kommt von den Gatineau Olympiques (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇦🇹 Raphael Herburger (Stürmer, 34)

wechselt nach Klagenfurt

🇨🇦 Kris Bennett (Stürmer, 27)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇭 Nicolò Ugazzi (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Winterthur

🇨🇭Loic Vedova (Stürmer, 25)

offen

🇨🇦 Troy Jospehs (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 31)

offen

Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 27)

kommt von Lulea (SWE)

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 29)

kommt von den Springfield Thunderbirds (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Beat Gerber (Verteidiger, 41)

tritt zurück

🇫🇮 Tomi Karhunen (Goalie, 33)

offen

🇨🇦 Tyler Ennis (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Cody Goloubef (Verteidiger, 33)

offen

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Liekit Reichle (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 23)

kommt vom HC Ajoie



Abgänge ❌

🇨🇭Etienne Froidevaux (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇫🇮 Antti Törmänen (Trainer, 56)

tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

🇨🇭Simon Rytz (Goalie, 39)

tritt zurück

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 34)

geht zum HC Davos



Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

🇸🇪 Andreas Wingerli (Stürmer, 25)

kommt von Skelleftea

🇨🇭 Louis Robin (Stürmer, 20)

kommt von den Val-d'Or Foreurs (QMJHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Cristian Djoos (Verteidiger, 28)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Luca De Nisco (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Olten

🇺🇸 Carter Camper (Stürmer, 34)

offen

🇺🇸 Justin Abdelkader (Stürmer, 36)

offen

Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Patrick Emond (Assistenztrainer, 58)

kommt vertragslos

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 36)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

wechselt zu SCRJ Lakers

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 24)

wechselt zu Malmö

🇫🇮 Juuso Vainio (Verteidiger, 28)

wechselt zu JYP Jyvsäskylä

Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Josh Holden (Trainer, 45)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 34)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮🇨🇭 Aleksi Peltonen (Stürmer, 24)

kommt von der St.Lawrence University (USA)

🇫🇮 Kristian Näkyvä (Verteidiger, 32)

kommt von Örebro (SWE)​

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Aaron Irving (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇦 Joe Morrow (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 35)

tritt zurück

Gerüchte 💬

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 24)

kommt von Lausanne

🇫🇮 Sakari Manninen (Stürmer, 31)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)​

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 36)

wechselt zu Lulea

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Benjamin Antonietti (Stürmer, 31)

tritt zurück

Gerüchte 💬

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Antti Suomela (Stürmer, 28)

kommt von IK Oskarshamn

Abgänge ❌

🇨🇭Tobias Stephan (Goalie, 39)

tritt zurück

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 25)

offen

🇸🇰 Richard Panik (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Andrew Calof (Stürmer, 31)

offen

🇫🇮 Eetu Laurikainen (Goalie, 30)

offen

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 29)

offen

🇨🇭Guillaume Maillard (Stürmer, 24)

wechselt zu Servette

Gerüchte 💬

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Manix Landry (Stürmer, 20)

kommt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey

🇨🇭Tommaso De Luca (Stürmer, 18)

kommt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey

Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭Noele Trisconi (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Thomas Rüfenacht (Stürmer, 38)

offen

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 30)

offen

🇦🇹 Stefan Müller (Goalie, 27)

offen

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 25)

wechselt zu den St.Louis Blues

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano

🇫🇮 Juuso Riikola (Verteidger,29)

kommt von IK Oskarsham



Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Cédric Aeschbach (Verteidiger, 20)

wechselt zum EHC Basel

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 38)

offen

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Cody Eakin (Stürmer, 31)

offen

🇸🇪 David Rautio (Goalie, 37)

offen

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Jonas Taibel (Stürmer, 18)

kommt von den Moncton Wildcats (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇺🇸 Andrew Rowe (Stürmer, 35)

offen

🇨🇿 Michal Jordan (Verteidiger, 32)

offen

🇨🇭Alain Bircher (Verteidiger, 26)

offen

Gerüchte 💬

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

🇸🇪🇨🇭 Adam Rundqvist (Verteidiger, 32)

kommt vom HC La Chaux-de-Fonds

Abgänge ❌

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭Jordane Hauert (Verteidiger, 36)

tritt zurück



Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

kommt vom SCRJ

🇨🇭🇨🇦 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 24)

kommt von Rochester (NCAA)

🇨🇭 Luca Deussen (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 27)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Tyler Morley (Stürmer, 31)

kommt von den Grizzlys Wolfsburg​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano

🇨🇭Flurin Randegger (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 52)

wechselt in eine Berater-Funktion

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭Luca Capaul (Verteidiger,23)

geht zum SCRJ

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Alexei Dostoinov (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Martin Ness (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇦 Éric Faille (Stürmer, 33)

offen

Gerüchte 💬

