Die ZSC Lions verpflichteten mit einem Vertrag über zwei Jahre den schwedischen Stürmer Jesper Frödén . Der 28-Jährige stösst aus der NHL-Organisation der Seattle Kraken zu den Zürchern. Bei Seattle kam er in der vergangenen Saison in 15 Partien zum Einsatz, grösstenteils spielte er in der AHL beim Farmteam Coachella Valley Firebirds, für das er in 59 Partien 30 Tore und 27 Assists erzielte. 2021 gehörte Frödén zum schwedischen WM-Team. Er ist nach Yannick Zehnder der zweite Neuzugang der Lions.

Jan Neuenschwander wechselt von den SCL Tigers zu den GCK Lions in die Swiss League . Der 30-jährige Center unterschrieb beim Partnerklub der ZSC Lions wie der Zuger Verteidiger Jan Schwendeler einen Einjahresvertrag. Neuenschwander, der es einst über die GCK Lions in die National League geschafft hat, soll mit seiner Erfahrung den Rücktritt von Captain Roman Schlagenhauf auffangen.

Connolly kam auf 45 Einsätze für die Luganesi und war mit 12 Toren und 26 Assists der zweitbeste Skorer des Teams. Die Playoffs verpasste er jedoch aufgrund einer Verletzung. Vor seinem Wechsel in die Schweiz hatte Connolly elf Saisons in der NHL bestritten und 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen. Connolly ist der siebte Ausländer im Kader der St. Galler. (nih/sda)

Balcers sammelte letzte Saison NHL-Erfahrung bei den Florida Panthers und den Tampa Bay Lightning. Zudem überzeugte er in der AHL bei den Syracuse Crunch. An der diesjährigen WM steuerte er massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille für Lettland bei. Bei den Lions trifft Balcers auf seinen ehemaligen Trainer Marc Crawford, der ihn bereits bei den Ottawa Senators betreute. (abu/sda)

Heute öffnet der Transfermarkt offiziell in vier der Top-5-Ligen, nur in England und in der Schweiz ist er bereits seit Mitte Juni offen. Grund genug, um auf einige der teuersten Sommer-Transfers der letzten Jahre zurückzuschauen. An wie viele von ihnen kannst du dich noch erinnern?

Von heute an ist das Transferfenster bis zum 1. September dieses Jahres in den Top-5-Ligen Europas geöffnet. Die heisse Phase des Transfer-Sommers kann also losgehen. In den vergangenen Jahren sorgten die Klubs für zahlreiche Top-Transfers und auch in diesem Sommer bahnen sich einige spektakuläre Wechsel an.