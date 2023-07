Die ZSC Lions verpflichteten mit einem Vertrag über zwei Jahre den schwedischen Stürmer Jesper Frödén . Der 28-Jährige stösst aus der NHL-Organisation der Seattle Kraken zu den Zürchern. Bei Seattle kam er in der vergangenen Saison in 15 Partien zum Einsatz, grösstenteils spielte er in der AHL beim Farmteam Coachella Valley Firebirds, für das er in 59 Partien 30 Tore und 27 Assists erzielte. 2021 gehörte Frödén zum schwedischen WM-Team. Er ist nach Yannick Zehnder der zweite Neuzugang der Lions.

Jan Neuenschwander wechselt von den SCL Tigers zu den GCK Lions in die Swiss League . Der 30-jährige Center unterschrieb beim Partnerklub der ZSC Lions wie der Zuger Verteidiger Jan Schwendeler einen Einjahresvertrag. Neuenschwander, der es einst über die GCK Lions in die National League geschafft hat, soll mit seiner Erfahrung den Rücktritt von Captain Roman Schlagenhauf auffangen.

Connolly kam auf 45 Einsätze für die Luganesi und war mit 12 Toren und 26 Assists der zweitbeste Skorer des Teams. Die Playoffs verpasste er jedoch aufgrund einer Verletzung. Vor seinem Wechsel in die Schweiz hatte Connolly elf Saisons in der NHL bestritten und 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen. Connolly ist der siebte Ausländer im Kader der St. Galler. (nih/sda)

Balcers sammelte letzte Saison NHL-Erfahrung bei den Florida Panthers und den Tampa Bay Lightning. Zudem überzeugte er in der AHL bei den Syracuse Crunch. An der diesjährigen WM steuerte er massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille für Lettland bei. Bei den Lions trifft Balcers auf seinen ehemaligen Trainer Marc Crawford, der ihn bereits bei den Ottawa Senators betreute. (abu/sda)

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

«Oh Zinédine, pas ça!» Zidanes Kopfstoss im WM-Final gegen Materazzi erschüttert die Welt

9. Juli 2006: Der WM-Final gegen Italien ist Zinédine Zidanes letzter grosser Auftritt. Dem Franzosen winkt der dritte grosse Titel. Doch nach einer Provokation von Marco Materazzi brennen bei «Zizou» sämtliche Sicherungen durch. Es kommt zum berühmtesten Kopfstoss der Geschichte.

Die Fussball-Welt ist geschockt. Was ist bloss in Zinédine Zidane gefahren, dass er so ausrastet? Zu diesem Zeitpunkt. Beim Stand von 1:1, in der 110. Minute des WM-Finals. In seinem allerletzten Spiel! Unverständnis allenthalben. Doch die Wiederholung lügt nicht. Er hat es tatsächlich getan.